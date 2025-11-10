La UEMC celebra la Semana de la Ciencia con un "completo programa de actividades"

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid se suma un año más a la Semana de la Ciencia, una cita regional que reúne a universidades, centros de investigación y entidades científicas con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía y poner en valor su impacto en la vida cotidiana.

Durante toda la semana, ofrecerá un "variado programa" de actividades que permitirá al público conocer de cerca la labor investigadora, docente y divulgativa que se desarrolla en la institución académica, señala a través de un comunicado.

Del 10 al 14 de noviembre, el Hall del edificio 02 acogerá una nueva edición del ciclo 'Café y Ciencia UEMC', en homenaje a Fran Sanz Requena, con el lema 'Dando guerra con la ciencia'. Se trata de un espacio de divulgación distendida en el que investigadores y docentes de la UEMC reflexionarán sobre los vínculos entre la ciencia, el arte, la tecnología y el conflicto.

Bajo este sugerente lema, se abordarán temas como la propaganda bélica, la gamificación de la guerra o la aplicación de la física y la biología en contextos de enfrentamiento. Cada día, a las 10.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un café mientras dialogan sobre cómo el conocimiento científico ayuda a entender los fenómenos sociales y culturales, en un ambiente cercano y participativo.

El lunes 10 de noviembre, a las 12.00 horas en el Salón de Grados del Edificio 01, se celebrará el encuentro 'Ciencia con buen PIE: la innovación educativa se experimenta en la UEMC', dedicado a la presentación de los Proyectos de Innovación Educativa 2024-2025.

Esta iniciativa, centrada en la mejora de la calidad docente, mostrará los resultados de los equipos de trabajo que han desarrollado proyectos sobre inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, creatividad audiovisual, aprendizaje colaborativo o el uso de videojuegos y recursos artísticos en el aula.

La sesión permitirá compartir experiencias, intercambiar ideas y destacar el compromiso de la UEMC "con una docencia innovadora y adaptada a los nuevos tiempos", añade.

La Semana de la Ciencia se completará el jueves 13 de noviembre, a las 12.00 horas en el Espacio UEMC+ (Edificio 03), con la presentación de los Proyectos de Investigación y Retención del Talento 2024, desarrollados en colaboración con la Diputación de Valladolid.

En este encuentro se darán a conocer los avances logrados en investigaciones centradas en la ciberseguridad, la salud, el entorno rural, la inclusión y la igualdad de género, entre otras áreas. Estos proyectos reflejan el papel de la Universidad "como motor de conocimiento y su apuesta por impulsar el talento joven al servicio de la sociedad".

"A través de todas estas actividades, la UEMC reafirma su compromiso con la divulgación científica, la innovación docente y la transferencia del conocimiento, contribuyendo a fortalecer una cultura científica abierta, accesible y participativa. La Semana de la Ciencia se consolida así como una oportunidad para que la comunidad universitaria y la ciudadanía vallisoletana compartan una misma pasión: entender, crear y transformar el mundo desde la ciencia", concluye el comunicado.