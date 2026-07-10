UEMC y Diputación de Valladolid impulsan un gimnasio itinerante para llevar el ejercicio físico al medio rural

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Diputación Provincial de Valladolid impulsan un innovador gimnasio móvil, un 'Fit-Truck', que recorrerá la provincia para acercar programas de ejercicio físico supervisado a municipios sin instalaciones deportivas ni servicios estables de actividad física y promover el envejecimiento activo en el medio rural.

El acto de presentación, que se ha desarrollado en el Castillo de Fuensaldaña, ha contado con la participación del rector de la UEMC, David García López, y del presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar.

"Este proyecto "representa el modelo de universidad por el que apostamos: una universidad que forma talento, genera investigación de calidad y la transfiere a la sociedad para afrontar desafíos tan importantes como el envejecimiento, la despoblación o la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural", ha explicado Garía López.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones e instituciones para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida en el medio rural. "En la Diputación de Valladolid trabajamos cada día para que el código postal de nuestros vecinos no determine su calidad de vida", ha señalado.

En este sentido, ha recordado la inversión de 9,3 millones de euros realizada desde 2022 para mejorar las infraestructuras deportivas de la provincia y ha subrayado que 'Fit-Truck' permitirá acercar un servicio de calidad a municipios que carecen de este tipo de recursos. Asimismo, ha agradecido la implicación del equipo investigador de la UEMC y ha asegurado que 'Fit-Truck' marcará "un antes y un después en la atención a nuestros mayores".

El proyecto se enmarca en la VII Convocatoria de Proyectos de Investigación y Retención del Talento UEMC-Diputación de Valladolid y responde a dos de los grandes desafíos de la provincia: el envejecimiento de la población y la desigualdad en el acceso a servicios de salud y bienestar entre el medio urbano y el rural.

UN GIMNASIO SOBRE RUEDAS

Inspirado en el modelo de las conocidas 'food-trucks', el 'Fit-Truck' es un remolque-gimnasio itinerante y completamente equipado para desarrollar programas de ejercicio físico supervisado y basado en la evidencia científica.

El gimnasio móvil dispone de barras, discos, mancuernas, cajones, balones medicinales y otros materiales que permiten realizar sesiones grupales con los estándares más actuales de entrenamiento. No se trata de un parque de ejercicio desatendido, sino de un servicio profesional diseñado para acercar el ejercicio físico de calidad a municipios que no disponen de este tipo de recursos.

Pero el elemento más importante del proyecto no es el equipamiento, sino el profesional que lo acompaña. Cada sesión estará dirigida y supervisada por un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, encargado de diseñar y adaptar los programas de ejercicio a las características y necesidades de cada grupo.

El objetivo es llegar a municipios sin gimnasios, centros de día con programas de ejercicio o actividades dirigidas estables, especialmente para las personas mayores de 55 años.