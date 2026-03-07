La UEMC logra seis oros en deportes colectivos en una edición "histórica" del Trofeo Rector celebrada en Valladolid

Deportistas y representantes institucionales durante la entrega de trofeos del Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León 2026 en Valladolid. - UEMC

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha logrado seis oros en deportes colectivos en una edición "histórica" del Trofeo Rector celebrada en Valladolid.

La competición, que ha reunido a más de 1.200 participantes de universidades de Castilla y León y que ha concluido con la Universidad de Valladolid como campeona del torneo, seguida por la Universidad de Salamanca y con la UEMC en tercera posición de la clasificación general.

Los deportistas de la UEMC han conseguido seis primeros puestos en la Fase Final del Trofeo, resultados que han situado a la institución vallisoletana como la universidad con mayor número de medallas de oro en el conjunto de disciplinas disputadas durante la competición.

En el plano deportivo, los equipos de la UEMC han logrado la victoria en baloncesto femenino, balonmano masculino, fútbol 11, voleibol femenino, fútbol sala masculino y pádel femenino, resultados que completaron una actuación destacada en baloncesto masculino con la segunda posición en esta modalidad.

La UEMC, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que la participación de los equipos universitarios ha reflejado el compromiso del alumnado con el deporte universitario y mostrado una elevada competitividad entre las instituciones participantes en una edición marcada por la igualdad en diferentes modalidades deportivas.

La clasificación final del torneo ha premiado premió la regularidad en el conjunto de disciplinas y ha situado a la Universidad de Valladolid en la primera posición con 114 puntos, seguida por la Universidad de Salamanca con 113 puntos y por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 98 puntos.

El rector de la UEMC, David García López, ha asegurado que la competición se ha desarrollado tras dos jornadas que ha calificado de "intensas, emocionantes e históricas" y ha apuntado que el Trofeo Rector ha constituido "un ejemplo de esfuerzo, compañerismo y juego limpio" entre los estudiantes universitarios.

El rector también ha señalado que los estudiantes compitieron "al máximo nivel" y considera que el deporte universitario representó "una escuela de valores", al tiempo que ha destacado que el torneo ha registrado una elevada participación y un ambiente de convivencia entre las delegaciones universitarias.

Asimismo, García López ha manifestado que el Trofeo Rector ha resultado "histórico en participación y en convivencia" y ha agregado que el deporte universitario ha permitido compartir experiencias entre los estudiantes y fortalecer los vínculos entre las universidades participantes.

UNA EDICIÓN RÉCORD

La Fase Final del Trofeo Rector 2026, organizada por la Junta de Castilla y León y coordinada técnicamente por la Unidad de Deportes, Salud y Bienestar del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la UEMC, ha convertido a Valladolid en el epicentro del deporte universitario autonómico al reunir a más de 1.200 personas entre deportistas, técnicos y voluntarios, ha indicado la institución académica.

La competición ha contado además con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y se ha desarrollado en el marco de la iniciativa 'Valladolid Ciudad Europea del Deporte 2026'.

Durante dos jornadas se han disputado cerca de 250 encuentros correspondientes a diez modalidades deportivas entre las que han estado baloncesto, balonmano, fútbol 11, fútbol sala, voleibol, ajedrez, bádminton, pádel, tenis de mesa y tenis, pruebas que se han celebrado en once instalaciones deportivas distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

Siete universidades han competido en todas las modalidades del torneo en una edición que ha destacado por el volumen de participación y por la amplitud del calendario deportivo, factores que han consoliddo al Trofeo Rector como una de las principales citas del deporte universitario en Castilla y León.

La ceremonia de entrega de premios ha contado con la presencia del rector de la UEMC, David García López, del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, del concejal del Ayuntamiento de Valladolid Rodrigo Nieto García y de la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de la UEMC, Berta M. García Otero.

El acto, en el que han participado también representantes académicos de diferentes universidades de la Comunidad, ha reunido a las delegaciones universitarias en un ambiente festivo con gradas llenas y con un notable espíritu de compañerismo entre los estudiantes, que han celebrado los resultados deportivos y han destacado el valor de la convivencia y el respeto que caracterizan al Trofeo Rector dentro del ámbito del deporte universitario.