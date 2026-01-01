La UEMC, sobre la polémica con las privadas:"Salimos de ese ruido. Invertimos en formación y ciencia. Es nuestro camino"

Archivo - UEMC - UEMC - Archivo

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García, ha preferido contestar con "datos" a la polémica generada a principios de curso sobre las instituciones privadas y pone como ejemplo que, solo este año, se ha invertido un millón de euros de fondos propios "en mejorar las condiciones de los estudiantes en su adquisición competencial".

"Tratamos salir de ese ruido y seguir nuestro camino con datos", ha resumido en declaraciones a Europa Press. Para el responsable de la institución académica el "dato mata al relato, aunque éste sea importante".

En este sentido, ha señalado que se invertirá durante el presente curso un millón de euros de fondos propios en mejorar la adquisición competencial de los estudiantes. "Hemos destinado 500.000 euros para mejorar nuestra clínica odontológica con una nueva sala de esterilización; sillones y mejores medios. También hemos abordado mejoras en el plató para las titulaciones relacionadas con comunicación y con periodismo. Se ha creado un centro de simulación clínica, una sala de habilidades clínicas y una sala de control de enfermería, un espacio para nutrición...", ha enumerado.

Una inversión que, a su juicio, demuestra que la UEMC va "muy en serio" y que creen "mucho" en la formación de "aprender haciendo". "Las familias confían en nosotros y cada vez producimos más ciencia. Hay un grupo de investigación, i+HeALTH, que cerrarán este año con más de 50 artículos publicados en revistas de alto impacto", ha añadido.

David García rechaza así la crítica generalizada a las universidades privadas que considera que muchas veces va cargada "de interés político". "Nosotros estamos intentando salir de ese ruido y seguir nuestro camino", ha remarcado.

En este contexto, ha señalado Valladolid, donde conviven los dos modelos de enseñanza universitario. "Somos complementarios y tenemos una gran relación con la Universidad de Valladolid, una universidad centenaria, una universidad asentada y de calidad... Somos el claro ejemplo de que pueden convivir dos realidades diferentes con modelos diferentes y válidos", ha argumentado para señalar que ambas hacen de Valladolid "una gran ciudad universitaria".