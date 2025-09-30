UEMC reúne a expertos para debatir sobre los riesgos en la geopolítica actual y dar respuesta ante las amenazas híbridas

El jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, el general Francisco Javier Calero Perea, junto al rector de la UEMC, David García López. - UEMC

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha reunido este martes a diplomáticos, mandos militares y académicos en el Palacio Real de Valladolid para debatir sobre los riesgos que marcan la geopolítica actual y dar respuesta a las amenazas híbridas.

La jornada, inaugurada por el jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, el general Francisco Javier Calero Perea, junto al rector de la UEMC, David García López, ha tenido como objetivo impulsar la cooperación internacional y combinar herramientas de respuesta militares, informáticas, financieras e informativas.

Asimismo, el encuentro pretendía revisar los conceptos clásicos de seguridad y defensa, además de avanzar hacia un nuevo modelo basado en la seguridad humana, según un comunicado de la UEMC recogido por Europa Press.

Además, el debate ha puesto el foco en el papel de las Fuerzas Armadas como "garantes de los valores democráticos y de los derechos fundamentales", según las directrices de Naciones Unidas y la Unión Europea.