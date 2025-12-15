UGT advierte la falta de compromiso del PP con el sector remolachero de CyL y Azucarera pide "trabajar juntos"

Reunión mantenida por representantes de UGT, AB Azucarera, PSOE y UPL. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT FICA en León ha denunciado este lunes la falta de compromiso del PP con el sector remolachero de la comunidad, mientras que AB Azucarera ha reiterado su intención de mantenerlo "a flote" y ha pedido "trabajar todos juntos" para poder lograrlo.

Francisco Javier Fernández González, de UGT y extrabajador de Azucarera, ha manifestado que el PP ha demostrado en la presente jornada "lo poco que le importa la remolacha", tras haber estado ausente en la reunión mantenida por la organización sindical en León y a la que estaban convocados todos los partidos políticos con representación en las Cortes. Posteriormete el secretario de UGT FICA en León, René Rodríguez, ha suscrito el malestar y la "decepción" del sindicato con el PP.

En su opinión, su ausencia demuestra esa falta de compromiso por parte de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Además, ha expresado que si los ciudadanos no devuelven a la Administración autonómica en las urnas el próximo mes de marzo lo que "les ha dado" significa que "no quieren que León siga creciendo".

Durante el encuentro mantenido, al que han asistido representantes de AB Azucarera, el PSOE y la UPL, UGT ha puesto sobre la mesa una serie de medidas "urgentes" por las que pasa la continuidad del sector, centradas en que la Junta proponga en España ante el Ministerio de Agricultura y lidere en Bruselas un discurso de defensa frente a la prohibición de sustancias activas para el cultivo de la remolacha azucarera bajo el principio de "no prohibición sin solución".

Igualmente, ha propuesto que los remolacheros sigan contando con ayudas económicas que incentiven el cultivo y la investigación técnica y agronómica específica. Así, ha solicitado a la Junta que en la futura PAC 2027-2034 se considere a la remolacha como cultivo "estratégico" en el país y reciba por ello apoyo en el marco de ayudas acopladas.

INCENTIVO ECONÓMICO ESPECÍFICO

Según ha concretado, Castilla y León debe seguir proporcionando a los agricultores un incentivo económico específico para dicho cultivo, similar a la ayuda actual agroambiental que sirva para incentivar y premiar ese cultivo básico para que funcionen las dos azucareras de Toro (Zamora) y Olmedo (Valladolid).

En este sentido, UGT ha pedido que se mantengan las condiciones de cumplimiento de la actual ayuda agroambiental y que no se permita el abandono de dichos compromisos ya suscritos por los remolacheros. Además, ha considerado que Castilla y León debería participar y "tener voz", a través de su delegación permanente en Bruselas, del posicionamiento de España en los tratados internacionales en marcha y liderar que dichos tratados estén alineados con las necesidades de sus agricultores, industria y ciudadanía en general.

"Los tratados internacionales no son malos, lo son cuando las condiciones de libre competencia son desequilibradas o cuando se inunda el mercado europeo y el español de productos que se fabrican con muchas menos exigencias y costes que los que se exigen a nuestros agricultores", ha apostillado.

UN VOLUMEN "INACEPTABLE"

Al respecto, ha añadido que este es el caso de Ucrania, que ha pasado de introducir en el mercado europeo de 20.000 a 200.000 toneladas de azúcar al año desde que se inició la guerra. Se trata de un volumen, a su entender, "inaceptable", que no pueden aceptar ni el Ministerio de Agricultura ni la Junta de Castilla y León como principal afectada.

Por último, la organización sindical ha abogado por apoyar de una manera práctica a través del Itacyl la investigación y el desarrollo del cultivo de la remolacha azucarera para que Castilla y León "retome el liderazgo europeo" en rendimientos de remolacha y azúcar por hectárea y pueda hacer frente a los desafíos derivados de las prohibiciones de sustancias activas y del cambio climático.

Dichas propuestas persiguen que el cultivo de la remolacha "siga teniendo esa vigencia" que convierte a Castilla y León en "líder", además de propiciar el mantenimiento de la producción y el asentamiento de empleo y de población en el medio rural.

"MANTENER EL SECTOR A FLOTE"

Por su parte, la responsable de Relaciones Institucionales de AB Azucarera Isabel Vasserot, ha asegurado que todo lo que ha hecho la compañía hasta el momento ha sido "para mantener el sector a flote". "Nuestra intención es seguir siendo remolacheros", ha recalcado.

En este contexto, ha apuntado que la empresa seguirá necesitando la remolacha de La Bañeza (León) y se ha comprometido a ayudar a los agricultores de Castilla y León que suministran la fábrica de Toro con un tipo de relación que va "mucho más allá de la mera contratación". "Estamos con ellos y no les vamos a dejar, vamos a seguir haciéndonos cargo del transporte", ha reiterado.

Por otra parte, ha manifestado que el futuro del sector tiene que pasar por "trabajar todos juntos, unidos" y las administraciones tienen que prestar su apoyo en la parte regulatoria. "Pido que trabajemos juntos, que avancemos y que las ayudas de la Junta van a tener que seguir siendo fundamentales para el sector, no solo para azucareras, sino para la industria en su conjunto en Castilla y León, porque este sector es fundamental"2, ha apostillado.

"PARÉNTESIS" DE UN AÑO

En cuanto a la relación de Azucarera con la Fundación Anclaje sobre el futuro de las instalaciones de La Bañeza, ha argumentado que Azucarera le pidió un periodo de tiempo de un año para seguir trabajando para buscar una alternativa.

"Nosotros esos terrenos no los vamos a regalar, tenemos que darles un valor y a eso nos hemos comprometido con la Fundación para darles el mejor valor", ha añadido y ha apuntado que la compañía ha pedido "un paréntesis" porque es una negociación y una tramitación que se hace de manera confidencial. "Al final las cosas se hacen para evitar males mayores", ha agregado.

En cuanto al cierre de la planta de La Bañeza, ha expresado que un cierre "siempre es un fracaso", pero ha garantizado que para los agricultores la situación "va a ser la misma" porque van a seguir entregando su remolacha a Azucarera.