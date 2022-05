UGT califica de "bufonada" y "tomadura de pelo" las declaraciones de Mañueco en materia sanitaria

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos Castilla y León, a través de su sector de Sanidad, ha calificado de "bufonada" y "tomadura de pelo" las declaraciones realizadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de toma de posesión de los nuevos cargos de la Consejería del ramo.

Para el sindicato, tales manifestaciones muestran su desconocimiento de la realidad sanitaria de la Comunidad porque "no puede ser que la máxima autoridad siga pensando que está en campaña prometiendo lo que no ha hecho, lo que no va a hacer y haciendo responsable de la nefasta gestión de su gobierno en la materia, y los previos del Partido Popular, al Gobierno del Estado", ha precisado el secretario autonómico de Sanidad, Miguel Holguín.

También ha puntualizado las declaraciones del presidente de la Junta cuando ha requerido al Gobierno central un aumento de las plazas de residentes para paliar el déficit de médicos, así como del fondo Covid que lleve aparejada la mejora de la financiación en materia sanitaria.

En este sentido, por un lado, considera que es imposible aumentar las plazas de formación de residentes mientras la Comunidad no haga sus deberes porque es imposible "si no aumentas el número de Unidades Docentes, por ejemplo en el mundo Rural, y fomentas y proteges la figura del tutor".

Al mismo tiempo, Holguín, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado al presidente "que su convocatoria de elecciones provocó la suspensión de la Mesa Sectorial de Sanidad del 22 de diciembre, donde se iba a trabajar el Programa de Incentivación de tutores de Formación Sanitaria Especializada, del que varios meses después se sigue sin tener noticias".

MERMA DE INGRESOS POR SUCESIONES

Por otro, la infrafinanciación mencionada por el presidente ha provocado "indignación" en la organización sindical porque, "siendo cierto que el modelo de financiación debe ser revisado para que la despoblación, la dispersión geográfica y la pirámide poblacional tenga mayor peso en este modelo--este año Castilla y León recibe un incremento del 1,53% con respecto a 2021, aproximadamente, 104 millones más por este concepto)--, es "difícilmente entendible" que se pida más desde la Junta cuando, la política fiscal puesta en marcha por 'populares' y extrema derecha "se vanagloria de dejar de ingresar 153 millones de euros por las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones".

Pero además, UGT advierte a Mañueco que éste vuelve a ser presa de su propia hemeroteca de incumplimientos y "produce sonrojo que el candidato electoral y el candidato a la investidura prometiera una Ley para blindar la atención sanitaria en el mundo rural y la apertura de los consultorios médicos, esos mismos que decía que no se habían cerrado, y ahora como presidente se conforme con instar a la Consejería a garantizar la asistencia de calidad y la presencialidad".

LISTAS DE ESPERA

Más beligerante aún se ha mostrado UGT Servicios Públicos de Castilla y León en cuanto a la reducción de las listas de espera y la estabilidad de los profesionales.

Al respecto, UGT reitera que las listas de espera se deben a la "nefasta" política de recursos humanos de los diferentes gobiernos de la Junta de Castilla y León y a los recortes "cuasicriminales" que en recursos económicos y humanos llevaron a cabo el gobierno de Rajoy y perpetuaron los gobiernos de Juan Vicente Herrera.

Y, como "no reconocer el origen, dificultará su solución", pide UGT que alguien explique cómo se va a llevar a cabo esa reducción de 21 días en la demora para una intervención quirúrgica prometida hoy, sin aumentar el número de profesionales y sin presupuestos para este año: "Nos tememos que se recurra a la ocultación de pacientes como ya hemos denunciado en múltiples ocasiones", ha sentenciado el responsable sindical de Sanidad.

Por último, y en relación a la apelación realizada por el presidente para mejorar la estabilidad de los profesionales sanitarios, UGT no ha dejado de mostrar su sorpresa porque, según puntualiza, ahí está la ley 20/21 de Temporalidad que, como viene denunciado esta semana, su Gobierno "va camino de infringir por falta de interés; ahí está su Decretazo durante la pandemia; su incapacidad para cumplir el acuerdo de las 35 horas", entre un largo etcétera de medidas para dotar de estabilidad a los profesionales y que sistemáticamente incumple.

Miguel Holguín ha terminado exigiendo al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "que realice menos declaraciones espurias y lleve a cabo una política de hechos".