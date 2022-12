UGT y CCOO anuncian una querella criminal contra Gallardo por sus medidas "cargadas de odio" hacia los sindicatos

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León han anunciado hoy que presentarán una querella criminal contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, al considerar que las "decisiones" de excluir la presencia de los sindicatos en las políticas contempladas en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, que se votarán la próxima semana, están "cargadas de ideología y de odio" hacia ellos.

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha asegurado sin embargo que esta medida se encuentra "aún por definir", ya que la intención es la de "acertar desde el principio" para poder ganar esa querella criminal, a la vez que esperarán a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para iniciar también otras dos medidas de ámbito legal.

Se trata de un recurso contencioso-administrativo, que los sindicatos presentará previsiblemente el 27 de diciembre, precisamente por la "desaparición de los sindicatos" de los presupuestos, algo en lo que está ya trabajando un "gabinete muy potente a nivel nacional", además de un recurso de inconstitucionalidad, que también se encuentra "en estudio", aunque desde CCOO se ha advertido que "hay bastantes probabilidades" de ganar porque consideran estos presupuestos como "ilegales".

Para la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad, Vicente Andrés ha explicado que se requiere del apoyo de 50 senadores o del Defensor del Pueblo, algo para lo que ya se han establecido "contactos", además de llevar esta cuestión, a través de una denuncia, al Comité Europeo de los Derechos Sociales.

RODEA LAS CORTES

Estas son algunas de las próximas medidas de UGT y CCOO, que llevan varios meses impulsando movilizaciones y protestas, y que tendrán continuidad de forma más inmediata el próximo 23 de diciembre, cuando los sindicatos han convocado una "cadena humana" alrededor de las Cortes de Castilla y León durante la votación de los Presupuestos Generales de la Comunidad como una "forma física de protesta distinta".

"El sindicalismo tiene muchas armas de disputa y de presión legales. Nada es descartable si ilegalizan en la práctica el Diálogo Social", ha señalado Andrés que, sin embargo, ha rechazado la convocatoria de una huelga general, algo que "no está en agenda todavía" porque los sindicatos son partidarios de "dar oportunidad a los acuerdos y al diálogo". No obstante, ha advertido que "el Partido Popular sabe" que UGT y CCOO van "a ganar en los tribunales", aunque ha reconocido que se encuentran en una "posición difícil por los tiempos", ya que no podrán actuar en la vía legal hasta que se consume la aprobación de los presupuestos.

SIN SERLA DESDE ENERO

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha explicado que los presupuestos "afectan negativamente a los trabajadores" y ha puesto el acento en la desaparición de las partidas económicas para el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), por lo que el día 1 de enero de 2023 "los trabajadores en conflicto no saben dónde ir", a pesar de que, incluso, hay previstas comparecencias para el mes de enero sin que haya "ningún organismo que sustituya al SERLA".

"Se van a producir despidos y es obligatorio ir a una mediación antes del conflicto judicial", ha recordado Temprano que ha señalado además que en el caso de conflicto laboral, sin la existencia de un órgano de mediación, los trabajadores no podrían ni ir a la huelga porque sería "ilegal".

El líder de UGT en la Comunidad, además, ha explicado que en los Presupuestos Generales de la Comunidad desaparecen también los programas de prevención de riesgos laborales y "desaparece todo el dinero" para la orientación laboral de trabajadores en desempleo, para la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo o en Formación Profesional, además de la financiación para los Planes Provinciales con entidades locales y diputaciones provinciales. También echan en falta los sindicatos presupuesto para el Ecyl o en políticas de apoyo a colectivos laboralmente vulnerables como los jóvenes, las mujeres o los mayores de 45 años.

CONVOCATORIA ELECTORAL

A todo ello, Temprano ha añadido la "situación económica de Castilla y León", con el "desempleo subiendo mes a mes", con el incremento de la inflación o la "grave pérdida de tejido industrial". "Sólo hay un único culpable, que es el Gobierno de la Junta de Castilla y León, de PP y Vox, y especialmente la Consejería de Empleo, de Vox", ha afirmado, a la vez que ha señalado que la política de Vox es "xenófoba y discriminatoria".

Por ello, Faustino Temprano ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León que escoja entre sacar del Gobierno de la Comunidad a los consejeros de Vox o que "disuelva las Cortes y convoque elecciones".