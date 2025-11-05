UGT y CCOO convocan una asamblea para hablar de la situación "desesperante" de la sanidad pública en Castilla y León

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Castilla y León han celebrado una asamblea informativa, junto con las asociaciones en defensa de la Sanidad Pública, para llevar a cabo diversas actuaciones y movilizaciones como protesta por la situación de deterioro del sistema sanitario y la "nefasta" gestión que están realizando los responsables políticos.

En ella han participado la vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGT, Antonia Isabel Guerrero, y la secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Ana Rosa Arribas.

Según han referido los participantes, la situación de la sanidad en la Comunidad pasa por unas "listas de espera desesperantes y manipuladas, centros de salud inaccesibles y colapsados, hospitales infrautilizados, profesionales agotados, incremento de la desigualdad y los seguros privados, el desembarco y la parasitación del sistema público por multinacionales y fondos de inversión".

De hecho, esta serie de circunstancias, según los organizadores del encuentro, "son una realidad a la que se enfrentan los usuarios de la sanidad pública en todo el país", han informado a Europa Press fuentes de los sindicatos recogidas por Europa Press.

Sin embargo, consideran que esta situación se ve "especialmente agravada" en Castilla y León como consecuencia su gran extensión territorial y dispersión poblacional que dificulta la atención adecuada a sus necesidades sanitarias.

Por eso, en el encuentro de hoy, han tratado de abordar una serie de reivindicaciones que consideran necesarias para defender una Sanidad pública universal, accesible, de calidad y digna para toda la población.

MEDIDAS

Las exigencias planteadas por estos colectivos pasan por "frenar" la privatización y "recuperar" lo privatizado, "potenciar" la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad de la población, así como la utilización de los hospitales públicos al "cien por cien" para reducir las listas de espera.

Así, han exigido el fin de la privatización y que los recursos y servicios "entregados" a empresas privadas vuelvan al sistema público y exigen potenciar la Atención Primaria, "vertebradora" del sistema sanitario, con centros de salud con profesionales "suficientes", citas "rápidas" en 48 horas y una atención "cercana y continua".

También reclaman una plena utilización de los hospitales públicos para reducir las listas de espera. "No podemos permitir plantas cerradas, quirófanos infrautilizados o servicios sin especialista mientras se producen derivaciones innecesarias", han asegurado.

Otro de los aspectos clave abordados ha sido la situación del personal sanitario, para quienes exigen que se mejoren sus condiciones laborales con el refuerzo de la prevención de riesgos, la estabilidad en el empleo, unas jornadas laborales que garanticen su salud y unas condiciones retributivas "dignas".

Al mismo tiempo, han exigido la dedicación exclusiva a los profesionales del sistema público "debidamente retribuida". También consideran necesario "limitar el poder de los laboratorios farmacéuticos e industrias tecnológicas, en manos de multinacionales, que con una facturación de 10.000 millones de euros al año ponen en riesgo la sostenibilidad y el mantenimiento del sistema".

Para concluir, han señalado la necesidad de "un sistema fuerte de salud pública que vigile, prevenga y proteja2, al tiempo que consideran que hay que potenciar la participación social para defenderla. "No somos cifras, somos personas y la salud no es un negocio sino un derecho", han agregado.