UGT y CCOO destacan la puesta en marcha de la planta de fundición en Horse y apuestan por proyectos a largo plazo

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de UGT-FICA y CCOO en Horse Powertrain han valorado el inicio de los trabajos para poner en marcha una nueva planta de fundición de aluminio en Valladolid, que han enmarcado en los acuerdos alcanzados entre la empresa y los sindicatos, que en ambos casos han apuntado que esperan que se desarrollen otros "proyectos de futuro".

El representante UGT-FICA Iván de la Fuente ha destacado que estos anuncios confirman que los acuerdos alcanzados en el último convenio se están traduciendo en empleo y futuro para las plantas españolas de Horse. El sindicato ha subrayado que la apuesta inversora y la generación de puestos de trabajo responden a "las reivindicaciones defendidas en la mesa de negociación, especialmente en lo relativo a carga de trabajo y mantenimiento del tejido industrial".

El sindicato ha afirmado que participará activamente en las negociaciones para mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de la plantilla de Horse España, con la vista puesta en el desarrollo a largo plazo del proyecto industrial.

El sindicato mantiene su compromiso de diálogo y negociación como herramienta fundamental para avanzar, fiel a su lema "Negociar es avanzar".

Por su parte, Miguel Castro, de CCOO, ha incidido en la "buena noticia" que supone la creación de esta planta, pero espera que "otros proyectos de futuro se hagan efectivos" en el transcurso de la aplicación del actual convenio colectivo.

Como ha explicado Castro, en la línea de la información aportada por la empresa Horse este martes, la nueva planta que se encuentra en fase de "arranque", supone una inversión de 48 millones de euros y prevé la creación de 150 puestos de trabajo, y la fabricación de 160.000 culatas al año.