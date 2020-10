UGT y CCOO se muestran "frustrados" y "engañados" respecto al planteamiento "raquítico" del plan de choque

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se han mostrado "frustrados" y "engañados" tras la reunión de los agentes del Diálogo Social de este viernes, en la que los representantes de ambos sindicatos creían que quedarían satisfechas sus peticiones de ayudas complementarias a los trabajadores afectados por ERTE y los fondos para formación en el marcho del plan de choque para el empleo.

Sin embargo, según han reconocido en declaraciones a Europa Press el vicesecretario general de UGT, Evelio Angulo, y el el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de Comisiones Obreras, Saturnino Fernández, ambos han visto truncadas sus esperanzas.

"Nuestro gozo en un pozo", ha lamentado Angulo, quien ha aseverado que "si la Junta no contempla ayudas complementarias para los trabajadores que peor lo están pasando, es complicado negociar nada".

Aunque ha evitado lanzar un ultimátum, el vicesecretario general de UGT ha señalado que los sindicatos se plantean convocar rueda de prensa el próximo martes para abordar los pormenores de la reunión con los responsables de la Consejería de Empleo e Industria.

Acostumbrados a Diálogo Social "fluido, en confianza y con buena fe", Angulo ha lamentado que ahora todos sus esfuerzos vayan dirigidos a realizar un "ejercicio de aguante y responsabilidad" para "avanzar por un camino pantanoso".

Y es que, según acusado el responsable de UGT, mientras que en las últimas reuniones del consejo se habló de que había mimbres para avanzar en un plan de choque, en el encuentro de este viernes, "de radical importancia" la Consejería "ha cerrado cualquier posibilidad de complementos a los trabajadores", una de las principales peticiones de los sindicatos.

Por contra, Angulo ha lamentado que el planteamiento "raquítico" de la Junta, que "no deja ninguna posibilidad de avanzar ni estructurar un espacio de negociación. "Nos sentimos muy frustrados, se nos ha faltado al respeto y no se sabe que es el Diálogo Social", ha incidido.

En la misma línea, el representante de CCOO, Saturnino Fernández, ha señalado que la reunión ha dado "marcha atrás" a las conversaciones de los últimos encuentros, que les hacían mirar con optimismo a la cita de este viernes: "Todo lo que parecía pintar bien se ha consolidado que no es así".

"Había mimbres para dedicar más fondos a nuestras peticiones pero las expectativas creadas en torno al plan de choque no se han cumplido, lo que plantea un conflicto muy importante porque de no cambiar la posición de la Consejería no habrá firma", ha zanjado Fernández, quien, no obstante, espera que la rectificación llegue a tiempo.

En este sentido, ha lamentado que una negociación que "debería llevar relativamente poco tiempo", pues se trata de la ejecución de un plan de choque a corto plazo, "ya va tarde y, además, con un desencuentro muy importante; tanto, que no se ha puesto ni fecha de a próxima reunión si la Junta no cambia de opinión".

Asimismo, ha mostrado su preocupación respecto al Diálogo Social, pues considera que la política de la Consejería de Empleo e Industria, con la que los sindicatos han mantenido una tradicional relación de acuerdo, se ha tornado "errática y confusa", una deriva que han atribuido a la "inexperiencia" del equipo.

De este modo, Fernández ha apelado a la acción de la máxima representante de la cartera, Ana Carlota Amigo, de quien espera que sea capaz de "enderezar la situación" porque "no se puede hacer responsable del Diálogo Social para acabar con ello".