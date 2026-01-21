UGT alerta del bloqueo de la negociación colectiva y reclama más industria para garantizar empleo de calidad en Ávila

ÁVILA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT en Castilla y León ha llamado la atención a "determinadas patronales" que están "imponiendo el bloqueo" a la negociación colectiva. Ha sido en el marco de una rueda de prensa de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Castilla y León, en la que han comparecido la secretaria regional de la misma, Sandra Vega, junto al secretario en Ávila, José Ramón Muñoz, para trasladar información sobre todo lo relacionado con esta negociación colectiva y los retos industriales provinciales y regionales para el 2026.

En esta rueda de prensa se ha analizado la situación de la negociación colectiva y el estado del tejido industrial tanto a nivel autonómico como provincial, y desde UGT-FICA han advertido de ese "bloqueo", con "convenios caducados, otros en ultraactividad durante años y mesas de negociación que no avanzan porque una parte se niega incluso a sentarse a negociar".

En este sentido, han recordado que "doce convenios llevan caducados más de un año en la Comunidad autónoma y más de dos años en ultraactividad". "La negociación colectiva no es una concesión, es una obligación legal y una responsabilidad social", han dicho, reclamando a las patronales que "abandonen posiciones inmovilistas" porque, según han subrayado, "sin negociación colectiva no hay empleo de calidad ni futuro económico".

Durante su intervención, Sandra Vega ha explicado también que UGT-FICA ha realizado el cierre y el balance de cómo ha sido la negociación colectiva a lo largo del año 2025 y ha fijado como objetivo prioritario para 2026 analizar cómo se encuentra la situación de sus convenios en todo el ámbito de la comunidad y principalmente en la provincia de Ávila; una preocupación que, según ha dicho, se ha trasladado de forma reiterada a nivel autonómico por la debilidad industrial del territorio.

Desde el sindicato han señalado que esta negociación es "una herramienta imprescindible para garantizar el empleo de calidad, estabilidad y derechos laborales especialmente en un contexto de incertidumbre económica y de profundas transformaciones productivas". En este marco, durante 2025 la negociación colectiva "ha permitido mejorar salarios, jornadas y condiciones laborales de 126.922 personas trabajadoras en Castilla y León y casi 6.500 en la provincia de Ávila".

UGT-FICA ha participado en la negociación de "72 convenios sectoriales, la mayoría de ámbito provincial, ocho de ellos en la provincia, en Ávila", además de un convenio autonómico y 39 convenios estatales, con una incidencia destacada en la Comunidad y en la provincia.

La organización ha puesto el acento en la estructura empresarial abulense, recordando que "el 98% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores", que "no existe ni una sola empresa de más de 1.000 trabajadores"; sumando que solo hay "una de más de 500", como la conocida por Nissan.

En este contexto, han remarcado que "la acción sindical que desarrolla la organización dentro de los convenios sectoriales es fundamental" para garantizar derechos y salarios "allí donde la fuerza sindical está más limitada".

En materia salarial, el incremento medio pactado en 2025 fue del 3,01% en Castilla y León y del 3,08% en Ávila, cifras que se sitúan "ligeramente por encima del IPC que conocido la semana pasada, que fue del 2,9%", aunque aún por debajo de la media estatal, situada en un 3,53%. En cuanto a la jornada laboral, la media anual pactada en Ávila se sitúa en 1.760 horas, frente a las 1.750,21 horas del conjunto del país, lo que, a juicio del sindicato, evidencia que "sí que es posible trabajar menos".

Finalmente, el sindicato ha alertado de la situación económica de la provincia, ya que Ávila afronta "un crecimiento económico claramente a día de hoy insuficiente y por debajo de la media de Castilla y León", con una tasa de paro del 11,9%, la más alta de Castilla y León. A ello se suma "la falta de diversificación productiva y la escasa apuesta por la industria", por lo que UGT reclama "un compromiso firme de las administraciones para impulsar la industrialización". "Sin industria fuerte, no hay empleo estable ni futuro para esta provincia", han concluido.

SITUACIÓN EN ÁVILA

En relación con la provincia de Ávila, desde la Federación se ha puesto de manifiesto que el 98 por ciento de las empresas cuenta con menos de 50 trabajadores, un dato que ha evidenciado que el músculo industrial de la provincia se ha sustentado mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas, con referencias puntuales a grandes centros de empleo como Nissan, una realidad que se ha señalado como un problema relevante para el futuro industrial del territorio.

Desde el sindicato también se ha destacado que los salarios más elevados se han concentrado en el sector industrial, mientras que en sectores como el agroalimentario o la construcción los salarios medios anuales se han situado entre los 18.000 y 19.000 euros en el primer caso y entre los 23.000 y 24.000 euros en el segundo.

También se ha advertido de que una ciudad sin una industria fuerte queda en una situación crítica, al ser el sector industrial el que garantiza mejores condiciones salariales y laborales. Asimismo, la organización sindical ha mostrado su apoyo a todas las inversiones y proyectos empresariales anunciados para la provincia, como la futura implantación de una empresa vinculada a la producción de módulos para viviendas, anunciada por la Junta de Castilla y León.

No obstante, se ha expresado cautela ante este tipo de anuncios, recordando que en el pasado se han producido proyectos que finalmente no se han materializado, especialmente en el polígono de Vicolozano, por lo que se ha reclamado seriedad tanto a las administraciones como a las empresas.

En cuanto a la negociación colectiva en el ámbito provincial, desde la Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria se ha informado de que en Ávila han correspondido ocho convenios sectoriales, de los cuales solo uno ha estado vigente, mientras que los siete restantes han permanecido en negociación, algunos de ellos desde hace más de un año, una situación que se ha calificado como inaceptable.

Por este motivo, desde el sindicato se ha exigido a las patronales que asuman su responsabilidad y acudan a las mesas de negociación con seriedad. Las propuestas sindicales se han basado en incrementos salariales en torno al 3 por ciento, en línea con el IPC, así como en mejoras de jornada y derechos sociales, unos planteamientos que no consideran desproporcionados y que, sin embargo, han sido rechazados de manera reiterada por la parte empresarial, han dicho.

Finalmente, desde la Federación se ha denunciado el rechazo frontal de la patronal a la reducción de jornada, señalando que en muchas empresas pequeñas se han superado habitualmente las 40 horas semanales debido a la falta de control y de representación sindical. También se han detectado dificultades para el disfrute de permisos vinculados a hospitalización e ingresos, pese a que la normativa laboral ha sido clara, advirtiendo de que el bloqueo de la negociación colectiva ha generado confusión y precariedad entre las personas trabajadoras.