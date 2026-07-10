UGT denuncia la desigualdad de género en los cargos nombrados por Vox en Castilla y León

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT (UGT SP) de Castilla y León ha denunciado la "desigual" distribución de hombres y mujeres en los nombramientos de altos cargos realizados por Vox en la Junta. La organización sindical ha realizado esta evaluación con perspectiva de género transcurridas ya varias semanas desde la conformación del Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma.

El sindicato ha criticado que Vox no ha sido capaz de encontrar a ninguna mujer para encabezar las consejerías que le corresponden dentro del Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha detallado que, de los 21 cargos nombrados por este partido, 16 son hombres y únicamente tres son mujeres, las cuales ocupan puestos considerados tradicionalmente como "competencia de las mujeres" en su ideario, además de apuntar que la Vicepresidencia Primera carece de mujeres en cargos políticos.

En contraposición, UGT SP, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado las diferencias con los nombramientos del Partido Popular, organización que mantiene una distribución "más o menos igualitaria" en sus 53 altos cargos--engloban presidente, consejeros, directores generales y jefes de gabinete-- al contar con 37 hombres y 28 mujeres. A este respecto, ha destacado que en las consejerías del PP existe una "auténtica paridad" con cuatro consejeros y cuatro consejeras, cumpliendo la normativa que estipula un porcentaje mínimo aproximado de 60/40.

La federación ha calificado esta situación como un "claro retroceso" en la equiparación de derechos de la sociedad de Castilla y León, argumentando que la plantilla de la Administración Pública es mayoritariamente femenina. En este sentido, ha explicado que, mientras las mujeres consiguen por derecho propio la mayor parte de los puestos de responsabilidad técnica o de gestión al superar una oposición libre, Vox no ha obtenido ninguna para un cargo de libre designación.

Por último, el sindicato ha asegurado que esta decisión política intenta hacer retroceder a la autonomía en su lucha por la igualdad de oportunidades, en lugar de impulsar su modernización y desarrollo. La organización ha concluido afirmando que la búsqueda de la igualdad es una batalla contra los techos de cristal y ha recriminado a Vox que esté levantando "techos de hormigón donde los había de fina cristalería segoviana".