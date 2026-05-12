UGT denuncia la pasividad de la Junta en modernizar el servicio en materia de prevención pese a las promesas

ZAMORA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, ha denunciado este martes en Zamora que la Junta, "casi un año después "de las promesas sobre la modernización del servicio de extinción de incendios, "no ha hecho nada" antes de la campaña de este año.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que representantes de distintos ámbitos del sindicato han denunciado la "pasividad" de la administración regional en esta materia, sobre todo en lo que refiere a la prevención.

"No se han cubierto vacantes, de hecho, hay menos gente que el año pasado trabajando. No han hecho nada", ha asegurado Pérez, quien ha apuntado que en invierno se han producido 500 incendios en la comunidad, la mayoría provocados y atajados "rápidamente".

"Esto cambia en verano, cuando no es tan fácil apagarlos", ha asefurado el líder sindical, qioen ha apuntado que "ni siquiera han formado todavía a la gente que tiene que prestar servicio" en la época estival.

Hay también problemas con la jubilación anticipada. ya que los trabajadores de este servicio tienen un coeficiente reductor del 0,20 que les permite retirarse antes, cuestión que en UGT han considerado "lógica" habida cuenta de la peligrosidad de este desempeño.

Sin embargo, para ejercer este derecho necesitan un certificado "que no se les otorga", cuestión que afecta a trabajadores que "tendrían que jubilarse dentro de un mes pero que van a tener que trabajar esta campaña porque les falta el certificado", ha apuntado el responsable de UGT Servicios, quien ha insistido en la faltan de medios y formación.

Por lo que refiere a la situación de Zamora, a día de hoy, ya prácticamente mediado mayo y según ha relatado Raúl Castaño, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, falta por cubrir "casi el treinta por ciento de los puestos de trabajo" del operativo de extinción de incendios de la Junta.

En concreto, hay vacantes nueve puestos de conductor, catorce de vigilante y seis de peón. Además, "no se está produciendo el reconocimiento profesional" prometido por el presidente Alfonso Fernández Mañueco ni hay instrucciones "claras" para el personal en épocas de no peligro alto, como la actual.

La situación es tal que, en los puntos en los que la Junta sí ha cumplido (a la hora de hacer fijos durante todo el año a los trabajadores que prestaban servicios cuatro o seis meses) también hay problemas. Los escuchas (vigilantes de las torretas) ahora están contratados todo el año pero no están en el monte vigilando en los meses fríos. "Acuden a su trabajo sin nada que hacer porque no hay un dispositivo de prevención pensado para darles trabajo", ha .

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