UGT denuncia una plaga de chinches en el Hospital Monte de San Isidro de León

LEÓN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado la existencia de una plaga de chinches en el Hospital Monte de San Isidro de León, una situación que ha obligado a cerrar la segunda planta para proceder a labores de desinfección y control.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha indicado que, según fuentes internas del propio centro, hay chinches en el ala segunda izquierda de la segunda planta y tanto pacientes como trabajadores tienen picaduras.

UGT considera que se trata de una situación "extremadamente grave" y "difícil de justificar" en un centro sanitario, donde las condiciones higiénico-sanitarias "deben estar garantizadas en todo momento".

De este modo, para el sindicato lo ocurrido pone en evidencia la "falta de control y prevención" por parte de la dirección del hospital, que "está obligada a garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para pacientes y trabajadores".

Asimismo, UGT ha incidido en que es evidente que los protocolos de control de plagas "no han funcionado correctamente o no se han aplicado con el rigor necesario", por lo que ha exigido a la Gerencia del Hospital que "deje a un lado el hermetismo al que acostumbra y ofrezca explicaciones pertinentes".

Igualmente, ha reclamado la revisión de los protocolos de control de plagas y adoptar medidas que "garanticen que ni pacientes ni profesionales vuelvan a verse expuestos a otra situación similar".