UGT espera que el incremento de partidas vaya realmente a la mejora y potenciación de servicios públicos

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha expresado la esperanza de que el incremento de las partidas que figuran en el proyecto de Presupuestos Generles para la Comunidad (PGC) vaya realmente a mejorar y potenciar los servicios públicos.

El responsable sindical, a la espera de ver "realmente" cómo se traduce este aumento presupuestario, ha señalao que lo que UGT quiere son unos presupuestos que "realmente hagan posible" que la riqueza que se genera entre todos "llegue a los bolsillos y en políticas públicas a la inmensa mayoría de los ciudadanos y a la ciudadanía de Castilla y León".

Lobo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que los trabajadores de Castilla y León parten de una situación de "desventaja" con respecto a los salarios porque cobran 10 puntos menos que el conjunto de la media nacional, por lo que los servicios públicos son un "elemento sustancial" para complementar estos sueldos y para fortalecer su autonomía, desarrollo profesional y personal.

Por ello, considera que hay que "clarificar" cómo se traduce el incremento de las partidas en los servicios públicos y si es precisamente en potenciarlos.

Así, ha concretado que hay que ver si el incremento de las partidas va a reducir "drásticamente" la lista de espera porque hay un retraso considerable en pruebas diagnósticas, en especializadas, en operaciones quirúrgicas, "la enfermedad no espera" y porque muchas veces se "empuja" a los trabajadores a contratar seguros y servicios privados.

Con relación a la educación, ha cuestionado si realmente se va a fortalecer con más personal y a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, la educación pública en general, o va a incrementar la política y la educación concertada.

En el caso de vivienda, si realmente se va a poder acceder a una vivienda "digna", en unas condiciones "asequibles" o si el incremento de las partidas se va a traducir en "romper de una vez" los desequilibrios territoriales que "acechan" a la Comunidad, si se van a mejorar las inversiones, las oportunidades en la zona oeste de la región, en León, en Zamora, en Salamanca o en la provincia de Ávila, que tienen unos niveles de desarrollo, de población y de renta "inferiores" al resto de la Comunidad.

IGUALDAD Y SERVICIOS

"No podemos permitirnos una comunidad a dos velocidades", ha señalado Óscar Lobo, quien se ha referido también a las políticas de medio ambiente y forestales, y aunque considera "bien" el anuncio de incrementar estas partidas, ha matizado que quieren ver cómo se va a traducir y a concretar, si se van a aumentar las condiciones del operativo, "que lo merecen", a los trabajadores, y sobre todo su dimensión porque.

A su juicio, Castilla y León "no puede jugar con un operativo de segunda división" cuando es la Comunidad con más masa forestal de España y de la Unión Europea, por lo que "merece un operativo con las mejores condiciones durante todo el año, público y con una dimensión suficiente" que permita afrontar cada vez más "el acuciado cambio climático" que está "azotando" sobre todo a los pueblos de la Comunidad, sus bosques y a la zona oeste.

Por otro lado, el secretario general de UGT Castilla y León considera necesario "repoblar" Castilla y León, tener más población, sobre todo en la zona oeste de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a lo que se refiere a la política fiscal, Óscar Lobo ha afirmado que "no se puede presumir de pagar menos impuestos" porque eso se traduce en que precisamente "aumente el nivel de riqueza de aquellas personas que más recursos tienen" y que "menos" están aportando a las arcas de la Comunidad.

"Está perdonando millones de euros a las personas que más tienen y eso lo muestran las cifras de cómo en la comunidad se está incrementando en las personas que aumentan su nivel de riqueza", ha agregado.

Lobo ha añadido que "el dinero está bien" cuando se puede acceder realmente a una prueba diagnóstica, a una cita de Atención Primaria, a una cita en cualquier pueblo de Castilla y León de forma "inmediata" en el ámbito sanitario o cuando se puede acceder a una universidad pública sin tener que recurrir a la educación privada, a una vivienda a un precio del alquiler o de compra "realmente aceptable".

Por el contrario, considera "injusto" para los trabajadores que más aportan poner recursos "a los que más tienen", ha afirmado el secretario general de UGT en la Comunidad.