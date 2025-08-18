UGT exige investigar el accidente de León en el que ha fallecido un bombero y otro ha resultado herido

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha enviado el pésame a familiares, amigos y compañeros del trabajador de la Junta de Castilla y León fallecido este domingo en el incendio de Espinoso de Compludo (León) y ha manifestado que "este tipo de accidentes son absolutamente inaceptables", por lo que ha exigido una "exhaustiva" investigación sobre lo ocurrido.

Así lo ha aseverado el vicesecretario de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Carlos Arenas, responsable de la negociación con la Junta de Castilla y León. El sindicato ha recordado que llevan advirtiendo desde hace más de dos años de la necesidad de realizar una evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo de todos los conductores de la Junta, incluyendo, evidentemente, a los vehículos del operativo de incendios.

En la misma línea, ha incidido en que llevan tiempo solicitando que todos los conductores del operativo realicen cursos obligatorios de conducción de camiones y/o vehículos 4x4 y de conducción extrema.

"Cabe recordar que, a pesar de que hay vehículos muy nuevos, el vehículo en el que se ha ocasionado el accidente tenía más de 20 años", ha señalado UGT, que ha concretado que se trataba de un 'porta-implementos', sólo preparado para carreteras o pistas, pero desde luego "no son aptos para circular por mitad del monte", ha señalado Arenas.

Además, el vicesecretario de UGT ha incidido en que "estas son las consecuencias de una nefasta organización en el sistema de coordinación del operativo" y ha apuntado que "no es posible que los Charlys y las cuadrillas que vienen de otras provincias ya no vayan en convoy y que les envíen solos a circular por el monte, por la noche, en mitad del humo, sin saber ni hacia dónde deben dirigirse ni qué deben hacer exactamente".

Por eso, para UGT, esta decisión es negligente y "supone enviar a estos trabajadores, por muy cualificados que estén, a un matadero y, en muchas ocasiones tras más de 20 horas seguidas de trabajo exhaustivo".

Para finalizar, el sindicato ha señalado que tanto el trabajador herido como el fallecido "han sido unos grandes compañeros que tenían a sus espaldas muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y mucha experiencia" y que "aún se les recuerda en la Sierra de la Culebra donde también realizaron esfuerzos titánicos en pro de la extinción de aquellos incendios".