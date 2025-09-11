UGT exigirá la "equiparación laboral" de los bomberos forestales del país en una concentración estatal en Valladolid

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha anunciado que se movilizará, a nivel estatal, en Valladolid el próximo 24 de septiembre para exigir "la equiparación laboral y retributiva de todos los bomberos forestales del país".

Así lo han avanzado, en Ávila, el responsable federal de bomberos forestales de UGT, Javier García, y el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, entre otros cargos del sindicato.

La organización ha apelado a la necesidad de disponer de un servicio de extinción de incendios "público, coordinado, bien comunicado y con las mismas condiciones laborales". En este sentido, han recordado que la Junta ha repetido en "numerosas intervenciones" que este dispositivo cubre los 365 días al año... "pero ¿cómo se cubre?", ha cuestionado.

Así han explicado que las helitransportadas, en los meses de invierno, cuenta "con apenas cinco personas" trabajando en Ávila, cuando en época de alta actividad "llega a los 16 y desarrollan su labor en tres turnos". "Es decir, hay tres meses al año en los que el dispositivo cuenta con menos de la mitad de los trabajadores. Y esto es solo un ejemplo", han descrito.

También han indicado que desconocen cómo la Junta van a cumplir la ley básica de Bomberos forestales porque el Infocal no recoge esta figura... "Y es que, en Castilla y León no hay bomberos forestales: hay peones, mangueristas, conductores. Pero no bomberos. Y es muy importante el nombre de los trabajadores porque implican unos derechos. Y unas enfermedades laborales asociadas", ha añadido.

Por eso, una vez más, el sindicato exige un dispositivo "público, con estabilidad y formación continua y constante" y, sin embargo, "cada campaña se incorporan nuevos trabajadores que se enfrentan por primera vez a un incendio". "Tardas meses en formarles y, cuando se han estabilizado en los medios rurales más despoblados, se les acaba el contrato y tienen que marcharse", ha detallado Javier García.

En este mismo sentido, el representante estatal de los bomberos forestales del sindicato denuncia que los incendios "matan, la precariedad mata y la falta de inversión también mata". "Este año 8 personas han perdido su vida apagando incendios, tres de ellos bomberos forestales y cinco de ellos, personal voluntario. No solo se han visto afectadas las vidas de personas, también sus propiedades, explotaciones ganaderas, negocios turísticos y una forma de vida que ya, de por sí, está bastante desolada", ha añadido.

Por otra parte, han insistido en que los incendios son cada vez "más virulentos y se producen más pegados a los asentamientos humanos". En esta línea, Pérez Urueña ha incidido en la figura de los agentes medioambientales, que son los encargados del mantenimiento de la "gran masa forestal" y parte "imprescindible" de los equipos antiincendios, "pero que se rigen por un decreto que data de 2007 y no ha sido actualizada".

"Asimismo, han desaparecido las brigadas de investigación que son las que determinaban cuáles habían sido los orígenes de los incendios para poder implementar medidas que evitasen que volviese a suceder en el futuro", ha añadido.

Para atajar "semejantes estragos", UGT exige "un gran cambio en la gestión de incendios forestales". "Un servicio público, real, bien formado, profesional y que trabaje todo el año. Además, que trabaje en las zonas de riesgo y que realice trabajos preventivos de calidad, en áreas cortafuegos, creación de puntos de agua", ha descrito.

En este punto, ha recordado que el pasado 6 de junio el sindicato ofreció una rueda de prensa tras levantarse de la Mesa de prevención de incendios porque la Junta estaba "incumpliendo el acuerdo" al que llegaron en 2023. "Anticipamos un verano caliente. Preveíamos que esto iba a suceder por la ineficacia absoluta de un sistema a costa de sus trabajadores que han dado lo mejor de sí mismo trabajando hasta 16 horas diarias", ha lamentado.

Por todo ello, UGT ha anunciado que el día 24 de septiembre se llevará a cabo una concentración estatal en Valladolid que concluirá en Las Cortes, junto a CCOO, para exigir una equiparación de las condiciones laborales y retributivas de todos los bomberos forestales del país y reclamar una política antiincendios global y uniforme y perfectamente coordinada.