UGT FICA ve necesario reforzar la negociación colectiva ante el contexto de incertidumbre económica

ÁVILA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Castilla y León, Sandra Vega, ha señalado la necesidad de reforzar la negociación colectiva como eje de la acción sindical ante un contexto de incertidumbre económica.

Vega se ha expresado así en el marco de las jornadas de acción sindical de UGT FICA Castilla y León que se celebran en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila, a las que ha asistido también el secretario general de la Federación estatal, Mariano Hoya.

"Nuestro principal objetivo es la negociación colectiva", ha asegurado Sandra Vega, quien ha añadido que "la riqueza y los beneficios que generan las empresas se tienen que repartir entre los trabajadores y trabajadoras".

Así lo ha señalado ante los 180 delegados de las principales secciones sindicales de empresas de todo Castilla y León y de todos los sectores que han participado en estas jornadas.

La dirigente sindical ha advertido además de la importancia del momento actual desde el punto de vista político y ha apuntando que esta negociación "es más importante que nunca de cara al posible cambio de gobierno y de las recientes elecciones autonómicas".

En su intervención, Vega ha asegurado que en Castilla y León "las patronales son muy rancias" y las ha acusado de querer mejorar las condiciones laborales ni que sus plantillas tengan "salarios dignos", por lo que ha insistido en la necesidad de reforzar la preparación de los delegados sindicales para anticiparse a los problemas del día a día y dar respuesta a los trabajadores.

Asimismo, ha señalado que actualmente existen conflictos abiertos en algunos convenios colectivos, entre los que ha puesto como ejemplo del de Iberdrola, "bloqueado" desde hace más de un año y medio. "No lo podemos consentir ni tolerar", ha aseverado, tras lo que ha animado a los delegados a defender mejoras laborales y salariales en las empresas en las que tienen representación.

Por último, ha hecho referencia a sectores especialmente vulnerables dentro de la Federación, como el de mantenimiento y conservación de carreteras o el agrario, que ha calificado de "precarios", y ha insistido en que el objetivo pasa por "ir a por las mejores condiciones" en la negociación de los convenios.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

En relación con la situación internacional, Vega ha reconocido que "la preocupación es máxima por parte de UGT" y ha asegurado que el sindicato ya ha mantenido contactos con la administración autonómica para anticiparse a posibles consecuencias.

En este sentido, ha explicado que el objetivo es prever "posibles problemas a la hora de suministrar componentes y que pueda afectar a las principales empresas" y ha insistido en que la organización está actuando para "preocuparse y adelantarse" a los posibles problemas que puedan tener.

Por otra parte, tras las elecciones autonómicas, la secretaria general ha hecho balance de la etapa anterior y ha calificado la experiencia de "nefasta", especialmente en lo relativo a la gestión de la Consejería de Industria.

La responsable sindical ha criticado que hubiera responsables a los que "le daba igual que se acabara con el empleo" y ha defendido la necesidad de "gente competente" al frente de las instituciones.

Igualmente ha señalado que, tras los resultados electorales, están a la espera de contactos y confían en que "prime la conciencia y el bienestar del futuro de todos los castellanoleoneses".

Por su parte, Mariano Hoya también se ha referido al contexto electoral en varias comunidades autónomas y ha afirmado que el proceso en el que se está inmerso "genera incertidumbres".

En su opinión, la dificultad para conformar gobiernos tras los comicios está provocando "inseguridades" tanto para los ciudadanos como para el tejido productivo. El dirigente sindical ha defendido la necesidad de ejecutivos "estables y centrados, no extremos" y ha mostrado su preocupación por la influencia de una derecha más extrema en algunos territorios, con políticas "que no reconocen ni siquiera el cambio climático, no reconocen la violencia de género, no reconocen el derecho sindical ni reconocen la negociación colectiva".