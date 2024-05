UGT lamenta que Lucas "no quiera oír hablar de mejoras" salariales para docentes cuando son "los que sostienen PISA"

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha lamentado hoy que la Consejería de Educación no quiera "oír hablar de mejorar las retribuciones del profesorado" cuando se "enorgullece" de los resultados autonómicos en PISA que "sostienen" los docentes.

A través de un comunicado remitido a Europa Press, el sindicato recuerda que en 2006, la Consejería firmó el 'Acuerdo de 19 de mayo de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de Castilla y León' con UGT y el resto de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación con una batería de medidas que pretendían "mejorar" las condiciones del profesorado en la comunidad.

Sin embargo, según UGT, las necesidades educativas de hace casi dos décadas "poco tienen que ver con las que tenemos hoy en día". De hecho, han tenido que esperar "18 años" para que la Consejería de Educación "atienda sus demandas y se siente a modificar el citado Acuerdo".

"Y, gracias a esta insistencia, hoy se han firmado dos modificaciones. Por un lado, el profesorado de Secundaria y otros cuerpos con vacante anual serán nombrados el 1 de septiembre y no el 15 como hasta ahora, por lo que se adelantarán los procesos de adjudicación de plazas. Esta modificación, a nivel organizativo, supone un gran beneficio tanto para el profesorado como para los centros educativos que van a poder tener antes su plantilla completa", detalla el comunicado.

Por otro lado, se amplía la edad de disfrute del permiso parcialmente retribuido de los 55 años a los 60. Esta segunda reivindicación también ha sido tradicionalmente "muy demandada por el profesorado".

No obstante, el sindicato exige varias modificaciones en el acuerdo de 2006 que, en sus palabras, "no solo no se han mejorado, sino que ni siquiera se han cumplido tras 18 años de su aprobación".

"Entre las medidas no implementadas, figura la mejora de los permisos de conciliación familiar del profesorado, el cobro de los meses de verano para los interinos con cinco meses y medio o más de servicios prestados durante el curso, medidas para facilitar la adquisición de equipos informáticos para uso profesional, mejora en las condiciones de crédito para adquisición de un vehículo y facilidades para la contratación del seguro para el profesorado itinerante", enumera.

No obstante, para UGT, el incumplimiento "más grave" es el objetivo de alcanzar el cinco por ciento de interinidad, de ahí que se haya opuesto a las Ofertas de Empleo Público "que no dan estabilidad al profesado e incumplen el Acuerdo firmado".

En cambio, dentro de las medidas que UGT ha pedido "mejorar" y que la Administración "se niega a negociar", está la compensación económica que recibe el profesorado itinerante por poner a disposición de la Administración su vehículo particular. "Para la organización sindical, las cuantías vigentes en la actualidad están desfasadas y no se ajustan a la realidad: "¿Un coche en 2006 no cuesta lo mismo que en 2024? ¿y el seguro?" En el mismo sentido solicitan mejora en las ayudas para compensar los gastos derivados de accidente para los itinerantes", ha cuestionado.

PUESTOS DE COLA

Para UGT Castilla y León tiene a sus docentes "en los puestos de cola a nivel nacional respecto a las retribuciones y a la aplicación de la carrera profesional".

Además, para el sindicato, también es especialmente "grave" la situación de los equipos directivos de los CRA (Centros Rurales Agrupados) al no mejorar sus complementos retributivos pese a que UGT lleva dos años demandándolo: "Los CRA son la base de la escuela rural y si los equipos directivos no ven compensado su esfuerzo, difícilmente la escuela rural puede mantenerse, cuestión que parece que está forzando la Administración", añaden.

Para terminar, UGT ha reincidido en la necesidad de conseguir "verdaderas mejoras" de las condiciones del profesorado, "primero, para reconocer y dignificar el esfuerzo del profesorado que sostiene el sistema educativo de Castilla y León y, segundo, para atraer talento y rejuvenecer las plantillas de docentes".