UGT se moviliza mañana para exigir bajar ratios y mejoras salariales en escuelas nfantiles pero no secundará la huelga

Carlos Arenas (i), Tomás Pérez, Sara Molledo y José Antonio Sánchez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León se movilizará mañana en Valladolid a las puertas de la Consejería para exigir un reconocimiento educativo "pleno" de la Educación de 0-3 años que contemple una reducción de ratios "inmediata", pareja educativa "garantizada", financiación "suficiente y finalista y una dignificación de las condiciones laborales", si bien se desvincula de la huelga planteada para este jueves, 7 de mayo.

"El ciclo de 0 a 3 es educación y por lo tanto las condiciones laborales tienen que ser las educativas. Esta va a ser la primera movilización, pero no será la última", ha advertido la secretaria de Acción Sindical de la organización, Sara Molledo, que ha estado acompañada por cargos vinculados a la Federación de Servicios Públicos del sindicato.

Molledo ha reivindicado la labor de UGT al recordar que cuando "otros" llamaban "guardería" a las escuelas infantiles ellos ya defendían "el carácter educativo del tramo de 0 a 3". "UGT no improvisa huelgas. Construye derechos generando condiciones laborales dignas. Conocemos a fondo la situación de Castilla y León porque estamos en cada mesa de negociación y en cada Escuela Infantil", ha argumentado.

En este punto, ha incidido en la "particularidad" de un sector en el que conviven centros de titularidad pública junto con centros privados y centros concertados, lo que implica la coexistencia de "diferentes convenios de aplicación" que, en sus palabras, "ocasiona negociaciones y realidades laborales muy distintas y complejas entre sí".

"En Castilla y León hay tres modelos de gestión, pero una sola y misma precariedad. Esto resulta insostenible, es inaceptable y desde luego se tiene que acabar", ha denunciado para subrayar que UGT busca soluciones "estructurales" para el sector, y no "la foto de un día".

Molledo ha cargado contra la Junta y Mañueco por construir "la gratuidad de esta etapa" sobre la "precariedad", situación que ha descrito como "explotación subvencionada" lejos de una "política educativa".

"Tenemos ratios inasumibles, aulas sin segunda profesional, financiación que no llega donde debe y una brecha salarial insultante. No puede haber educación de calidad sin una pareja educativa en el aula. A UGT no le valen ya más parches. El ciclo de 0 a 3 es educación y por lo tanto las condiciones laborales tienen que ser las educativas. Esta va a ser la primera movilización, pero no será la última", ha resumido.

Por su parte, el vicesecretario de Acción Sindical, Carlos Arenas, ha subrayado que la negociación de UGT ha sido clave en los últimos años para conseguir mejoras como que el personal pasara de la Consejería de Familia a la de Educación; que haya "diferenciación en la jornada entre lo que es atención y educación y la preparación, el 75-25%"; o la "reclasificación profesional para los Técnicos Superiores de Educación Infantil y el resto de profesionales", aspecto último que todavía está sin cumplir, así como plazas que se contratan "en precario" o que haya dos técnicos de educación por aula.

Arenas ha cuantificado en 638 las escuelas infantiles que hay en la Comunidad, de ellas, 444 están subvencionadas por la Junta, además de cifrar en cerca de un millar el déficit de profesionales.

La disminución de las ratios al 50 por ciento por profesional, es otra de las reivindicaciones que llevarán mañana a las puertas de la Consejería de Educación, ha insistido el secretario de Enseñanza de UGT, José Antonio Sánchez, que, en la actualidad, recuerda está en ocho niños como máximo en la etapa de 0 a 1; entre 13 y 14, de 1 a 2 años y de 16 a 20, para 2 y 3 años. "Este modelo con esas ratios no tienen ningún futuro y las clases se convierten en pura supervivencia", ha lamentado.

Por último, el secretario general de Servicios Públicos, Tomás Pérez, ha rechazado secundar la huelga para señalar que no tiene "promotor" y que hay "intereses" que se les "escapa" porque es "inentendible una huelga nacional cuando las competencias son autonómicas". "Estamos hablando de un problema muy controvertido y con muchas aristas y se busca una solución muy fácil. Y eso no es así, porque para unificar el sector se necesitaría modificar entre 4 y 5 convenios", ha finalizado.