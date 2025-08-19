UGT pide a la Junta que se declaren ERTEs de fuerza mayor para los trabajadores afectados por los incendios

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha pedido a la Junta que se declaren automáticamente ERTEs de fuerza mayor para todas las personas trabajadoras afectadas por los incendios en la Comunidad.

En este sentido, ha solicitado al Ejecutivo autonómico la constitución urgente de una mesa de trabajo en la que se aborde la situación de los trabajadores de los diferentes sectores que se han visto afectados por la ola de incendios.

Precisamente, Lobo ha señalado que Castilla y León se encuentra en pleno periodo estival y existe una amplia oferta turística en los entornos afectados que, actualmente y como consecuencia de la situación, no pueden ofrecer sus servicios habituales.

Pero las circunstancias no solo afectan al sector servicios (hostelería, comercio y turismo), sino que existen talleres, fábricas y empresas en general en la zona que tampoco están pudiendo desarrollar su actividad.

A este respecto, ha hecho hincapié en que el sindicato que representa va a solicitar que todos los ERTEs se consideren de fuerza mayor para que ningún trabajador quede desprotegido con el fin de paliar la situación a la que tienen que hacer frente por una causa sobrevenida e intentar salvar sus puestos de trabajo.

Todo ello aprovechando, además, la declaración de zona catastrófica a las zonas afectadas en la Comunidad y en el marco de las ayudas que se han programado en este ámbito tanto autonómicas como estatales.

Al respecto, ha defendido la necesidad de aplicar las condiciones de este tipo de ERTE para que los trabajadores no consuman su prestación por desempleo y puedan volver a incorporarse a sus puestos de trabajo una vez concluida la situación que lo provoca, tal y como sucedió con el Covid.