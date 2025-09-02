UGT pide políticas activas de empleo y de inmigración para compensar el envejecimiento paulatino de la población

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaría general de Políticas Públicas de UGT en Castilla y León, Antonia Isabel Guerrero Jiménez, ha reconocido la "trayectoria favorable de la Comunidad Autónoma" en la evolución interanual del paro con una reducción del 4,83 por ciento, aunque por debajo de los datos nacionales, donde ha bajado un 5,66 por ciento.

No obstante, ha incidido en la subida del paro del 0,67 por ciento respecto al mes anterior, con 657 parados más de los que casi la mitad se han registrado en la provincia de Burgos, que suma 306 desempleados, "lo que supone prácticamente el 50 por ciento de la subida total en toda Castilla y León".

A esto ha añadido la subida del desempleo en el sector servicios, con 601 personas más desempleadas en el fin de la campaña estival si bien ha destacado que Castilla y León sigue superando el millón de afiliados a la Seguridad Social.

Guerrero Jiménez ha apostado por seguir trabajando en las políticas activas de empleo y de inmigración para compensar el envejecimiento paulatino de la población y ha advertido de que Castilla y León sigue sufriendo la "lacra" de la temporalidad con 52.080 contratos registrados de los que sólo el 29 por ciento son indefinidos lo que se traduce en que siete de cada 10 son temporales.

En este sentido, ha considerado fundamental seguir avanzando en derechos y políticas de empleo que vayan encaminadas a conseguir un mercado laboral más estable.