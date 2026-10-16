UGT rechaza caer en la trampa de Vox sobre los recortes a los sindicatos y reta a hablar de las pensiones

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha rechazado caer en la "trampa" de Vox sobre los recortes presupuestarios a los sindicatos, que el sindicalista ha negado, y ha retado a los de Santiago Abascal a hablar sobre el futuro del sistema público de pensiones que el 'ugetista' ve en peligro con un posible Gobierno PP-Vox en España.

"No vamos a caer en su trampa, no vamos a alimentarles más este debate", ha zanjado Óscar Lobo que ha advertido de que los integrantes de Vox en el Gobierno de Castilla y León sólo pretenden "poner el foco" y "distraer" con unas cuestiones sobre las que los tribunales ya se han posicionado y han determinado la línea a seguir.

"Los tribunales ya se han pronunciado, que lo asuman. Sé que es duro decirlo, pero lo que es duro realmente son los verdaderos recortes que llevan incluidos sus propósitos y que no se han cortado en decirlo", ha añadido tras lo que ha retado a Vox a hablar "de los verdaderos recortes" en el sistema público de pensiones que, según ha advertido, quiere aplicar la "extrema derecha" y que en el caso de Castilla y León afectará a unos 640.000 pensionistas actuales y a los futuros.

Óscar Lobo ha exigido a los de Santiago Abascal que "miren a la gente a la cara" y "respondan" a los motivos por los que no apoyan a los trabajadores y quieren "recortar y reducir" el sistema público de pensiones.

"Yo entiendo que estén nerviosos, que intenten estirar esta cuestión porque no quieren hablar de otra cosa", ha ironizado tras lo que ha recordado a la Junta que está obligada a cumplir la ley que determina que tiene haber una compensación a una labor de representación general y que tiene que estar dotada de financiación. "Cuando lo han intentado alterar en otras comunidades autónomas, el Constitucional les ha parado los pies, con lo cual, no solamente es una ley de presupuestos, sino que no pueden tocar ese aspecto", ha zanjado.