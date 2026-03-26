UGT rechaza un posible pacto PP-Vox y advierte de que "no funciona" en Castilla y León

ÁVILA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha advertido de las consecuencias de un posible pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox en la Comunidad, al asegurar que la experiencia previa demuestra que "no funciona" y que supondría "volver a tropezar en la misma piedra".

En el marco de la celebración del Comité Constituyente de UGT Ávila, Lobo ha señalado que el resultado de las elecciones autonómicas refleja que la ciudadanía ha optado por posiciones moderadas. "Lo que votó la ciudadanía de Castilla y León es que precisamente reforzó las posiciones moderadas y responsables", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "se pinchó el globo de la extrema derecha".

En este sentido, ha criticado la posibilidad de que la formación de gobierno quede condicionada por acuerdos con Vox, advirtiendo de que no se puede ser "rehén de 14 procuradores respecto a los 82 que hay".

Además, ha insistido en que un Ejecutivo de coalición con la "extrema derecha" generaría "más problemas que soluciones". "Un gobierno de coalición PP-VOX no funciona. Lo hemos visto, lo hemos vivido", ha reiterado, a la vez que ha asegurado que este tipo de acuerdos provocan "conflictividad social" y pueden "ahuyentar a muchas empresas".

Asimismo, ha asegurado que las negociaciones podrían depender de decisiones "externas" a la Comunidad y que "una formación política de extrema derecha va a supeditar desde Madrid lo que va a pasar en Castilla y León".

El dirigente sindical ha defendido la necesidad de "apostar por el diálogo y el entendimiento", para recordar que el diálogo social "es un principio recogido en el Estatuto de Autonomía".

En este sentido, ha apuntado que UGT se mantendrá "vigilante" ante cualquier medida "que pueda vulnerar derechos, subrayando que actuarán para defender los intereses de los trabajadores".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad política" para afrontar los retos de la comunidad, al insistir en que Castilla y León necesita "cultura de entendimiento y de concertación, no de confrontación".

RENDIR CUENTAS

Lobo ha participado este jueves en el comité constituyente de UGT Ávila, junto al secretario general del sindicato en la provincia, Javier García, en un encuentro en el que se ha abordado la situación sindical de la Comunidad y los principales retos en materia laboral. En este contexto, Lobo ha destacado que estos encuentros sirven para que la organización "rinda cuentas todos los años después de los procesos congresuales", y ha explicado que los órganos de dirección se someten a dar explicaciones a los delegados de las federaciones, pulsar el estado de la organización y los objetivos que se tienen que marcar.