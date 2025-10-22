UGT reclama a Benteler una inversión "necesaria" en Venta de Baños (Palencia) y que acepte las ayudas institucionales

La reunión que la sección sindical de UGT ha mantenido con el director general de Trabajo de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios, para hablar de la situación de la planta Benteler en Venta de Baños. - UGT

PALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado a la dirección de la multinacional Benteler que realice las inversiones "necesarias" y acepte las ayudas públicas ofrecidas por las instituciones para garantizar el futuro de la planta del municipio palentino de Venta de Baños, donde trabajan actualmente 85 personas.

En este marco, representantes del sindicato, encabezados por el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo; el secretario de Acción Sindical y coordinador sectorial de UGT FICA Castilla y León, Gorka López; el secretario de UGT FICA Palencia, José Luis García; y miembros de la sección sindical de UGT en Benteler MPPV, se han reunido este miércoles con el director general de Trabajo de la Junta, José Manuel Barrios, para abordar la "preocupante situación" de la factoría.

La sección sindical de UGT en la empresa ha reprochado a la dirección de Benteler su "falta de expectativas y de ambición", al haber limitado el futuro del proyecto empresarial a un único proveedor en lugar de diversificar su actividad, según un comunicado del sindicato recogido por Europa Press.

En este sentido, ha insistido en la "necesidad" de que la compañía "aproveche los incentivos institucionales" y apueste por mantener la carga de trabajo en la planta palentina.

Asimismo, el sindicato ha recordado que la factoría nació hace 20 años con Renault como principal cliente y que, con el tiempo, ha trabajado también para marcas como Ford, Jaguar, Land Rover, Opel o Citroën. Sin embargo, en los últimos años se ha reducido "considerablemente" el personal debido a la caída de ventas y la finalización de proyectos.

Además, UGT ha apelado a la "responsabilidad social" de la multinacional alemana con el territorio, y ha recordado que Venta de Baños y su comarca "ha perdido en los últimos años tejido industrial" en un contexto de despoblación creciente.

Por su parte, el director general de Trabajo se ha comprometido a trasladar la situación a la Consejería de Industria con el objetivo de buscar soluciones para mantener la actividad en la planta palentina.