UGT Salamanca denuncia la "insostenible" situación del consultorio médico de Gallegos de Solmirón

SALAMANCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Salamanca ha denunciado la situación "insostenible" del consultorio médico de Gallegos de Solmirón, "que no tiene Internet, lo que obliga a la médica a derivar a los pacientes a otro consultorio y con graves deficiencias de sus instalaciones".

El sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, denuncia que lleva "más de un año advirtiendo del estado en el que se encuentra el consultorio. Es más, en numerosas ocasiones se ha trasladado por escrito a la Gerencia de Atención Primaria la necesidad urgente de solucionar estos problemas. Pero la respuesta obtenida ha sido el silencio y, por tanto, sin dar soluciones, lo que supone una clara dejación de funciones y una negligencia en la gestión", han añadido.

"La conexión a Internet es un recurso imprescindible en la práctica clínica diaria, ya que permite a los sanitarios acceder a la historia médica de los pacientes, consultar pruebas diagnósticas y garantizar la seguridad asistencial", han asegurado desde UGT Servicios Públicos.

La ausencia de esta herramienta básica "imposibilita ofrecer una atención sanitaria mínima y adecuada". Según el sindicato, "la situación ha obligado a la médica responsable del consultorio a derivar a los pacientes al centro de salud del municipio más cercano, situado a unos 10 minutos en coche, donde existen los medios necesarios para poder prestar asistencia sanitaria con garantías".

Para UGT, "esta medida es un trastorno para los vecinos, pero es la única vía para asegurar una atención digna y, sobre todo, segura para los pacientes".

Por todo ello, UGT Servicios Públicos Salamanca ha exigido a la Gerencia de Atención Primaria una actuación inmediata y contundente que devuelva la actividad normal al consultorio afectado. "No es admisible que se prive a una población de un servicio esencial como es la asistencia sanitaria por la falta de un recurso tan básico como la conexión a Internet", concluyen desde el sindicato.