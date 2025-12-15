La ULE acerca los ODS de la Agenda 2030 a sus estudiantes a través de la de la realidad virtual

Alumnos de la ULE participan en la experiencia inmersiva ODServa, que desde este lunes acoge la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. - ULE

LEÓN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León acerca los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a sus estudiantes a través de la realidad virtual en ODServa, una experiencia inmersiva que desde este lunes puede experimentarse en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La iniciativa, que permanecerá instalada hasta este miércoles, combina juego, tecnología y narrativa para involucrar a los estudiantes en la Agenda 2030, ofreciendo una forma innovadora y participativa de reflexionar sobre sostenibilidad, compromiso social y responsabilidad colectiva.

El objetivo es sensibilizar y concienciar sobre los retos del planeta, una cuestión "fundamental" para la ULE, según ha destacado la rectora, Nuria González, que ha recordado que su misión es la de "liderar el cambio con el ejemplo".

En este pilar se sustenta su apuesta personal de acercar a León el proyecto ODServa para mostrar a los estudiantes de una manera cercana, atractiva y experiencial cómo pueden afrontar retos reales vinculados a la Agenda 2030, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En esta misma línea se ha pronunciado la directora del área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la ULE, Rebeca Martínez, que ha puesto en valor la importancia de formar e informar en sostenibilidad de una manera dinámica y atractiva, destacando cómo el uso de realidad virtual y las nuevas tecnologías supone "una oportunidad muy interesante" para implicar tanto al estudiantado como al conjunto de la comunidad universitaria.

Este proyecto nació en la Universidad Politécnica de Cartagena, según ha explicado su coordinador, Isidro Ibarra, quien ha precisado que, además de su vertiente educativa a través de los retos que propone, incorpora una dimensión de análisis social.

MÁS DE 2.500 INTERACCIONES

Cada interacción genera un registro anónimo que permite medir el grado de interés real de la comunidad universitaria por los ODS. "Ya contamos con más de 2.500 interacciones en toda España, lo que nos permite obtener información muy valiosa para diseñar estrategias de formación y voluntariado más ajustadas a los intereses del estudiantado", ha puntualizado y ha recordado que el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Con iniciativas como ODServa, la Universidad de León pretende reafirmar su compromiso con la Agenda 2030, apostando por nuevas formas de aprendizaje que conectan conocimiento, tecnología y compromiso social, y que convierten a la universidad en un espacio activo para la transformación hacia un futuro más sostenible.