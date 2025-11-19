La ULE acoge el 26 de noviembre el seminario 'Big Data y Análisis Avanzado en Baloncesto'

Entrada a la Facultad de CIencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULE, que acogerá el seminario 'Big Data y Análisis Avanzado en Baloncesto'. - ULE

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León (ULE) acogerá el próximo 26 de noviembre el seminario 'Big Data y Análisis Avanzado en Baloncesto', que reunirá en el Campus de Vegazana a algunos de los especialistas más reconocidos en análisis del rendimiento.

El programa incluye cuatro sesiones consecutivas entre las 16.00 y las 19.00 horas impartidas por Miguel Ángel Gómez Ruano (catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid - Sport Scientist), Jaime Sampaio (profesor Universidad de Tras Os Montes - asesor Euroliga), Juan Trapero y Enrique Alonso (director de Rendimiento y preparador Físico del Real Madrid de Baloncesto) y Pablo Laso (entrenador de baloncesto del Real Madrid, Bayern de Munich, Baskonia).

Los ponentes abordarán el uso del Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis avanzado desde la ciencia del deporte, el rendimiento físico y la toma de decisiones del entrenador, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El seminario está organizado la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULE junto con la Red de Investigación en Baloncesto del Consejo Superior de Deportes, la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la Asociación Castellano y Leonesa de Entrenadores de Baloncesto (ACLEB).

El profesor de la ULE organizador del encuentro, Alejandro Vaquera, ha destacado que la finalidad del seminario es plasmar cómo el Big Data, la IA y todo lo que relacionado con el análisis avanzado en baloncesto se utilizan desde diferentes perspectivas. Además, ha subrayado la amplitud del enfoque planteado, al argumentar que es un seminario "muy completo" porque se abordan todos los aspectos relativos al rendimiento en baloncesto.

ENTRENADOR DE BALONCESTO 2.0

Vaquera se ha referido a la última charla del seminario, la del entrenador Pablo Laso, ya que considera que resume cómo el entrenador de baloncesto 2.0 tiene que vivir con un contexto que no existía hace muy pocos años.

Para el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, este seminario un evento "de primer nivel", no sólo nacional sino internacional, que aporta a los estudiantes un conocimiento transversal.

El seminario está dirigido principalmente a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULE, aunque también podrán participar alumnos de otras titulaciones, así como entrenadores y aficionados al baloncesto. Las ponencias tendrán una duración aproximada de 45 minutos, seguidas de un turno de preguntas de 20 minutos.