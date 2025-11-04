La ULE acoge desde mañana el XXXII Congreso de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio

Archivo - La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE acogerá mañana el XXXII Congreso de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá desde mañana el XXXII Congreso de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio (AEAE), un encuentro que reunirá a representantes de quince escuelas técnicas y facultades universitarias de todo el país.

El Congreso tiene como objetivo fomentar la cooperación entre el estudiantado y defender los intereses comunes de quienes se forman en los ámbitos de la aeronáutica y el espacio. Tanto la AEAE como el Consejo de Estudiantes de la ULE (CEULE) han animado a todo el estudiantado de la ULE, a la sociedad leonesa y al sector aeroespacial a sumarse y participar en la iniciativa, que se plantea como un lugar de "encuentro, debate y aprendizaje conjunto".

A lo largo de cuatro días, los asistentes al Congreso participarán en ponencias y actividades formativas impartidas por empresas punteras del sector aeroespacial, muchas de ellas con una destacada implicación en la provincia leonesa. Entre ellas, estarán presentes Aena, COIAE, Indra o IT-Aérea.

Además, se celebrará la defensa de los posicionamientos elaborados por las distintas delegaciones universitarias participantes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Durante el anterior congreso, que tuvo lugar en Cádiz, se eligió la Universidad de León como próxima sede del evento. La inauguración tendrá lugar mañana a las 16.00 horas en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.

ACTO INAUGURAL

El acto contará con la presencia de autoridades locales y universitarias, entre ellas el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto García; el director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Barreiro García; el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULE, Gonzalo Rivera Cueva y el presidente de la AEAE, Eduardo Arnesto Romero.

El último Congreso en León se celebró en febrero de 2022, coincidiendo con el inicio de la Guerra en Ucrania en un contexto interno y externo "diferente". Desde entonces, la AEAE ha aumentado sus miembros, llegando a contar con quince sedes activas, lo que supone la "clara demostración de que la asociación puede y tiene mucho que aportar en el sector".

Con esta nueva edición, la AEAE pretende reafirmar su compromiso con la formación, la cooperación y el desarrollo del talento joven dentro del ámbito aeroespacial.