La ULE acogerá un curso de iniciación al esperanto desde el día 14 de octubre

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) ha organizado un curso de extensión universitaria titulado 'El esperanto: iniciación a la lengua internacional', que se desarrollará entre los días 14 de octubre y 13 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras.

Los responsables de la dirección del curso han explicado que el objetivo del mismo es que los participantes puedan entender el sentido general de textos relativamente sencillos con la ayuda de un diccionario y que dominen las herramientas necesarias para profundizar en el aprendizaje autodidacta, al tiempo que se familiaricen con la cultura internacional del esperanto y con sus principales recursos.

El programa contempla un total de diez sesiones (martes y jueves de 15.00 a 16.30 horas), en las que se abordarán las palabras básicas, cómo presentarse, describir el tiempo y la vida diaria, los colores, la comida y formular preguntas, entre otros.

En las clases también se tendrá ocasión de conocer la biografía del inventor del esperanto, el oftalmólogo polaco Luis Lázaro Zamenhof, y la evolución que ha tenido hasta el momento actual.

El esperanto fue creado en 1887 y es la lengua planificada más utilizada a nivel internacional. Esperanto quiere decir "la persona que tiene esperanza" y este es el seudónimo con el cual el propio Zamenhof firmó el primer panfleto de su proyecto lingüístico: 'La lingvo internacia' (la lengua internacional), según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Su intención era crear una lengua fácil de aprender y neutral, que permitiera la comunicación entre personas de culturas y lenguas distintas.

LA LENGUA.

El Esperanto es una lengua regular, sin excepciones, con una gramática basada en dieciséis reglas simples y sin ambigüedades. El léxico procede principalmente de las lenguas de Europa Occidental, pero en su gramática se percibe la influencia de las lenguas eslavas, así como de lenguas aislantes y aglutinantes.

Los morfemas son invariables, lo que facilita el aprendizaje de esta lengua, dotándola de una gran flexibilidad para crear nuevas palabras. En la actualidad cuenta con una amplia difusión internacional y existen cientos de miles de hablantes repartidos por el mundo, y algunos la tienen incluso como lengua materna.

El curso será impartido por Francisco Balibrea, 'Pako', esperantista y profesor de la ULE, con la colaboración de Nacho Cancelo de Juan, esperantista leonés con amplia experiencia en la lengua.

Las clases están dirigidas a los interesados en conocer este idioma internacional, sean estudiantes, docentes o personas ajenas a la Universidad. La matrícula tiene un precio de 10 euros y ofrece la posibilidad de reconocer un crédito ECTS.