ULE y Afundación suscriben un marco colaborativo que comenzará con la exposición 'Goya-Hellboy' en León

La rectora de la ULE, Nuria González y el presidente de la Obra Social de Abanca, Miguel Ángel Escotet, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración. - ULE

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y a Afundación, la Obra Social de Abanca, han suscrito este miércoles un marco de colaboración orientado a fortalecer la vida cultural y patrimonial de León, impulsar la innovación educativa y promover el bienestar social, mediante la realización de diferentes propuestas que comenzarán con la exposición 'Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos' después de Semana Santa.

El acuerdo, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, sienta las bases para una cooperación estable y sustentada en valores compartidos por ambas entidades como la educación como motor de progreso, la cultura como patrimonio "vivo" y el compromiso social como "seña de identidad".

"Estamos ante el inicio de una colaboración duradera que contribuirá desde la cultura, la educación y la innovación a mejorar la vida de las personas y fortalecer el compromiso social que compartimos ambas instituciones", ha señalado la rectora, que ha estado acompañada durante la firma por el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte, Diego Soto.

Esta idea ha sido compartida por el presidente de la Obra Social de Abanca, Miguel Ángel Escotet, que ha puesto de relieve la amplitud del marco de cooperación abierto entre ambas instituciones y ha anunciado que la colaboración se iniciará con una exposición de obras pertenecientes a la colección artística de Afundación, compuesta por más de 5.000 piezas de grandes artistas.

El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, permitirá el desarrollo de programas de formación, divulgación y voluntariado, así como la puesta en marcha de actividades culturales, sociales y académicas que contribuyan al desarrollo integral de las personas y al fortalecimiento del tejido cultural y educativo de la comunidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta alianza, la Universidad de León y Afundación pretenden reforzar su compromiso con la educación, la cultura y la acción social como herramientas "esenciales" para construir una sociedad más equitativa, participativa y comprometida con su entorno.

UNIVERSO FANTÁSTICO DEL PINTOR ESPAÑOL

Fruto de esta colaboración, la Universidad de León acogerá después de Semana Santa 'Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos', una muestra expositiva del artista francés Stéphane Levallois, creador de monstruos del cine de Hollywood, en la que reflexiona sobre el universo fantástico del pintor español, utilizando a uno de los monstruos más populares del cine y el cómic del siglo XXI.

La exposición pone en relación la obra de Stéphane Levallois, historietista reconocido en el ámbito internacional, con los trazos que dos siglos antes hizo uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos, Francisco de Goya.