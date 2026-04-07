La ULE analizará las políticas socioeducativas europeas para el bien común en un curso de extensión universitaria

Cartel del curso de extensión universitaria 'Políticas Socioeducativas para el Bien Común en la Unión Europea', que se desarrllará desde el próximo mes de junio. - ULE

LEÓN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) llevará a cabo entre los días 1 de junio y 30 de septiembre el curso de extensión universitaria 'Políticas Socioeducativas para el Bien Común en la Unión Europea', que abordará, desde una perspectiva crítica e interdisciplinar, las iniciativas comunitarias orientadas a una sociedad más justa.

La propuesta formativa contará con un equipo docente interdisciplinar, integrado por especialistas de áreas como Educación, Sociología, Filosofía, Biología y Derecho, y con una marcada proyección internacional, con participación de profesorado procedente de España, Estados Unidos, México, Australia y Reino Unido.

A lo largo de las sesiones se abordarán tanto las posibilidades y buenas prácticas de las políticas desarrolladas en el ámbito europeo como sus limitaciones, los espacios de mejora y las alternativas existentes dentro y fuera de la estrategia comunitaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El curso busca favorecer la toma de conciencia sobre las consecuencias de las desigualdades sociales y educativas en la construcción de una Unión Europea más cohesionada, así como promover un análisis crítico del alcance de las políticas socioeducativas en el marco de los derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Asimismo, pone el acento en la comprensión del papel de estas políticas en la cohesión social, en la capacidad de analizar los programas educativos y sociales europeos y en la identificación de buenas prácticas de educación e intervención social en el contexto comunitario.

La acción formativa se desarrollará íntegramente en modalidad online asíncrona, lo que permitirá a los participantes seguir los contenidos a su propio ritmo y está abierta al conjunto de la sociedad, al considerar que las iniciativas sociales y económicas de la Unión Europea tienen un impacto directo en la ciudadanía. La superación del curso y la entrega del trabajo final permitirán la obtención de un certificado de 60 horas, con el reconocimiento de tres créditos ECTS.