La ULE celebra desde el próximo día 8 la Semana de la Ciencia 2025 con más de 60 actividades en León y Ponferrada

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se suma un año más a la Semana de la Ciencia, uno de los mayores eventos europeos de divulgación científica, con un amplio programa de más de 60 actividades que se desarrollarán desde el próximo día 8 a lo largo de la provincia de León y en los campus de Vegazana, en León capital y de Ponferrada.

De esta forma, entre los días 8 y 16 de noviembre diferentes colegios, institutos y espacios universitarios se transformarán en escenarios de experimentación, aprendizaje y descubrimiento con talleres, charlas, itinerarios y demostraciones diseñadas para acercar la ciencia a todos los públicos.

El programa de la presente edición abarca una amplia variedad de temáticas de disciplinas como la microbiología, genética y salud, con talleres sobre microorganismos, ADN, resistencias a los antibióticos y técnicas como la PCR orientados a comprender el papel de la investigación biomédica en la vida diaria.

También hay propuestas sobre alimentación y sostenibilidad con actividades de nutrición, seguridad alimentaria, consumo responsable y etiquetado, que invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia influye en lo que se come, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Otras de las áreas destacadas serán la energía, la tecnología y la innovación, que permitirán al público realizar experimentos eléctricos, impresión 3D, inteligencia artificial aplicada al marketing, realidad virtual o ingeniería inversa para mostrar la ciencia más creativa y transformadora.

Por otra parte, la Semana de la Ciencia conectará la ciencia y el deporte a través de experiencias sobre biomecánica y movimiento, como Corre conCiencia, que acercarán la ciencia del rendimiento y la prevención a la ciudadanía. Las actividades se completan con el área de ciencia y sociedad que muestra la conexión entre la investigación y el arte, la historia, la economía o el derecho, a través de, entre otros, talleres de patrimonio medieval, finanzas sostenibles o derecho penal y ciencia.

DESPERTAR CURIOSIDAD

Las actividades, organizadas por distintos departamentos y grupos de investigación de la ULE con la coordinación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), están dirigidas a estudiantes, docentes y público general. Las iniciativas busca fomentar la curiosidad, despertar vocaciones científicas y mostrar cómo el conocimiento impulsa el progreso social y medioambiental.

La Semana de la Ciencia está coordinada en Castilla y León por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores (FUESCYL), con la colaboración de la Junta de Castilla y León y cuenta con la implicación de las universidades y centros de investigación de la comunidad.

En total se llevarán a cabo cerca de una decena de actividades abiertas al público en general, mientras que el resto están destinadas a centros educativos de diferentes etapas.

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

Dentro de las actividades para todos los públicos, la Semana de la ciencia ha programado en León el 'Itinerario Científico. Patrimonio inmaterial del arte funerario en la Edad Media: de la investigación al Museo', que se realizará el 12 de noviembre a las 17.15 horas en el Museo de León.

A ella se suman otras como el 'Taller de Realidad Virtual aplicada a la Geografía' en la Facultad de Filosofía y Letras el 10 de noviembre,; el taller 'Del mamut al McMenú. Cuatro hitos en la historia de la alimentación humana' en el Laboratorio de Prehistoria de la misma facultad entre los días 10 y 12 de noviembre; el taller 'El tiempo pasa... ¿Cómo se cuenta?' en la Facultad de Filosofía y Letras del 10 al 14 de nomviembre o el taller 'Ciencia en tu plato: en busca de alimentos ricos en antioxidantes naturales' el día 14 en el Instituto de Biomedicina (IBIOMED).