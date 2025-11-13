La ULE y Clúster FaCyL perfilan el futuro de los empleos en automoción y movilidad junto a nueve empresas

Algunos participantes en la jornada de búsqueda de talento celebrada en la ULE. - ULE

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) y el Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL) han desarrollado este jueves una jornada de búsqueda de talento en automoción y movilidad junto a nueve empresas.

La presente edición del encuentro ha reunido en la ULE a más de un centenar de estudiantes y a nueve empresas socias del clúster, que han participado en un encuentro dinámico que ha contado con presentaciones breves y un café-networking.

A lo largo de la jornada los alumnos han podido conocer los retos tecnológicos, los perfiles profesionales más demandados y los proyectos de innovación que están desarrollando las compañías participantes dentro del ecosistema autonómico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Según ha destacado la subdirectora de la Escuela, Inmaculada González, esta actividad se presenta como una oportunidad para conectar el talento con la realidad empresarial y refuerza la apuesta por la Universidad con el mercado laboral.

"Esta jornada es esencial porque fortalece el vínculo entre la universidad y el tejido empresarial. Nuestros estudiantes necesitan este contacto directo con las compañías para entender cómo se transforman los perfiles profesionales y qué competencias son realmente valoradas en la industria actual", ha agregado.

DESCUBRIR EL TALENTO DE LAS AULAS

Además, es una oportunidad para que las empresas descubran el talento y la preparación que existe dentro de las aulas. "Se sorprenden de su capacidad técnica, su actitud y sus ganas de aprender. Ese reconocimiento nos confirma que vamos por el camino correcto en la formación de los ingenieros del futuro, ha apostillado.

La directora del Clúster FaCyL, Ana Núñez, ha apuntado que este tipo de actos permite acercare el mundo de la empresa al mundo académico, ya que resulta necesario ir de la mano para el sector "siga siendo un referente".

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Cluster FaCyL por impulsar la conexión entre talento, innovación y empresa, y por promover la empleabilidad de los jóvenes en sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico de Castilla y León.

En la presente edición del evento han participado nueve empresas socias de Cluster FaCyL: Adient, Antolin, AVL, Gestamp, Groupe ADF Iberia, Horse, Michelin, Sumasa y WSP. Estas compañías mostraron a los estudiantes algunas de las necesidades que buscan en los nuevos perfiles profesionales que se demandan.