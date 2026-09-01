La ULE consolida su dimensión internacional con la llegada de más de 250 estudiantes procedentes de 29 países

El director del área de Movilidad y Política Lingüística de la ULE, Raúl Marcos Alonso. - ULE

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) inicia el nuevo curso académico con un refuerzo de su carácter internacional mediante la incorporación en el primer cuatrimestre de más de 250 estudiantes procedentes de 29 países y de más de un centenar de universidades.

A ellos se suman otros 45 estudiantes que llegan a través del programa Sicue (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), lo que configura una comunidad universitaria diversa y conectada con otros sistemas educativos.

Italia, con 66 estudiantes, y México, con 40, son los países con mayor representación entre los nuevos alumnos internacionales, seguidos de Colombia (17), Rumanía (14), Alemania (13) y Hungría (12), en una convocatoria en la que la presencia latinoamericana mantiene un peso destacado, con presencia de estudiantes de Brasil, Argentina y Perú.

"La llegada de estudiantes de tantos países diferentes enriquece nuestra Universidad y permite que la internacionalización se viva también dentro de las aulas y en el día a día del campus", ha señalado Raúl Marcos Alonso, director del área de Movilidad y Política Lingüística de la ULE.

Por facultades, Ciencias Económicas y Empresariales aglutina el mayor número de estudiantes internacionales, con un total de 106, seguida de Filosofía y Letras (32), Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (27) y Veterinaria (12). Por su parte, el Campus de Ponferrada recibe dos estudiantes, una de México, que se incorpora al grado en Nutrición Humana y Dietética, y un estudiante argentino que cursará Fisioterapia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Del conjunto de estudiantes internacionales que se incorporan este curso, 154 participan en el programa Erasmus+ KA131, mientras que otros 76 llegan a través de convenios bilaterales y del programa Amicus. A ellos se suman seis alumnos del programa Erasmus+ KA171, seis estudiantes visitantes con matrícula y 13 beneficiarios de las Becas Talent de la Universidad de León.

Estas últimas forman parte de la estrategia de la ULE para atraer estudiantes internacionales que eligen la institución leonesa para realizar sus estudios completos, más allá de las estancias de movilidad, y que contribuyen a incorporar nuevo talento internacional a las aulas.

'WELCOME WEEK'

La ULE ha acogido este martes la recepción institucional de la 'Welcome Week', en la que el equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales, responsable de coordinar la llegada y el acompañamiento de los estudiantes, ha presentado los principales servicios que ofrece la Universidad y ha conducido una visita por las diferentes facultades, escuelas e instalaciones del Campus de Vegazana.

La programación de la 'Welcome Week', que cuenta con la colaboración de AEGGE León, comenzó ayer con un encuentro en el parque de La Candamia que permitió a los nuevos estudiantes conocerse y establecer un primer contacto con sus padrinos y madrinas.

Mañana tendrá lugar una presentación de los servicios universitarios y una comida de bienvenida, mientras que el jueves los estudiantes conocerán la ciudad de León a través de una visita al Ayuntamiento, una recepción por parte del alcalde y un recorrido por algunos de sus principales monumentos y espacios de interés. La semana concluirá el viernes con una jornada por la provincia que les permitirá acercarse a Las Médulas y El Bierzo y conocer parte de su patrimonio natural y cultural.