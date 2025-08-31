La ULE dará la bienvenida a sus estudiantes internacionales en la 'Welcome Week' 2025/2026 este lunes

LEÓN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) iniciará desde este lunes día 1 y hasta el día 5 su "tradicional" 'Welcome Week', una semana diseñada para dar la bienvenida a los estudiantes internacionales que desarrollarán un curso académico en la institución leonesa y donde el campus y la ciudad se convertirán en un "punto de encuentro donde confluyen culturas, experiencias y nuevas oportunidades".

Esta semana, organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, busca acompañar a los estudiantes en sus primeros pasos y ofrecerles una inmersión completa en la vida universitaria, la ciudad y su entorno y mostrarles las oportunidades y actividades que le ofrece el que se convertirá en los próximos meses en "su nuevo hogar".

Se trata de una actividad que no solo marca el inicio del curso académico, sino que es también "la declaración de apertura e internacionalización de la Universidad", según ha señalado el vicerrector José Alberto Benítez Andrades, quien también ha reafirmado el compromiso de la institución académica con la creación de un campus multicultural.

"La 'Welcome Week' es mucho más que una semana de actividades, es el punto de partida de experiencias que transforman a las personas y enriquecen tanto a la Universidad como a la ciudad, que se convierte en un espacio donde el conocimiento, la diversidad y la convivencia se encuentran para crear algo único", ha añadido el vicerrector.

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

La 'Welcome Week' arrancará durante la mañana del lunes día 1 con un ambiente "festivo y participativo", que combinará actividades académicas, culturales y sociales que fomentarán la integración y generarán comunidad y con una visita a la Oficina de Relaciones Internacionales.

Allí conocerán de primera mano los servicios de apoyo disponibles, recibirán información práctica sobre la Universidad y la ciudad, resolverán las primeras dudas que surgen al comenzar esta etapa y se familiarizarán con el personal que los acompañará y guiará a lo largo de su experiencia universitaria en León.

Por la tarde, el parque de la Candamia será el escenario del primer encuentro que permitirá a los estudiantes conocerse en un espacio al aire libre y compartir sus primeras experiencias junto a mentores y miembros de la Asociación Estudiantil de Europa AEGEE León.

En la jornada del martes tendrá lugar el acto institucional de bienvenida en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial, donde la rectora y el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización abrirán simbólicamente las puertas a la nueva comunidad académica y después cada estudiante podrá conocer la facultad o escuela tras finalizar el día con una paellada.

Así, el miércoles, la Oficina de Relaciones Internacionales ha preparado una jornada en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria para presentar los servicios que ofrece la Universidad, que abarcan desde la oferta deportiva y cultural de la Universidad hasta la red de asociaciones estudiantiles o el acompañamiento académico y personal que facilita la integración en la vida universitaria.

La jornada del jueves será para la celebración de la ya tradicional recepción oficial en el Ayuntamiento de León, donde el alcalde dará la bienvenida en nombre de toda la ciudad a los nuevos estudiantes, que posteriormente disfrutarán de un recorrido por los monumentos más emblemáticos y una degustación de tapas tradicionales.

Por último, la semana terminará con una excursión por la provincia de León, un viaje que combina paisaje, patrimonio y gastronomía y que invitará a descubrir todo lo que León ofrece "más allá del campus".