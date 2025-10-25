La ULE estimula el emprendimiento con premios de hasta 10.000 euros y formación para crear empresas innovadoras - ULE

LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), a través de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), invita a toda su comunidad universitaria a participar en la 17 edición del concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2025, una convocatoria que forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (TCUE) de la Junta de Castilla y León y que busca fomentar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas innovadoras nacidas del talento universitario de la comunidad con premios de hasta 10.000 euros.

El certamen, tras 17 años, se consolida como una de las principales iniciativas de apoyo al emprendimiento en el ámbito académico y está dirigido a estudiantes, profesorado, personal investigador, personal de administración y servicios, becarios y egresados en los dos últimos años en cualquiera de las universidades de Castilla y León, así como a quienes hayan participado en programas de prototipos o pruebas de concepto en los últimos cinco investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que desarrollen proyectos o actuaciones en Castilla y León (CSIC).

Campus Emprendedor 2025 contempla dos categorías principales: Idea Innovadora de Negocio y Proyecto Empresarial, con el objetivo de reconocer tanto las ideas con potencial de desarrollo como los proyectos ya definidos que pueden transformarse en empresas reales.

En la primera categoría, las tres mejores ideas recibirán un diploma acreditativo y un ordenador portátil tipo Tablet. Las ideas seleccionadas accederán al taller formativo Vivero Universitario de Promotores Empresariales, un espacio de aprendizaje intensivo orientado a explorar la viabilidad de los proyectos, desarrollar prototipos y preparar presentaciones tipo elevator pitch que permitan avanzar hacia su implementación real.

En la segunda categoría de Proyecto Empresarial, habrá cuatro ganadores que recibirán un premio en metálico de hasta 10.000 euros para los ganadores, el segundo premio está dotado con un máximo de 9.000 euros y el tercero, hasta 8.000 destinados a la constitución del capital social de la nueva empresa.

Además, se concederá una mención especial al emprendimiento cultural, social y humanístico, dotada con hasta 6.000 euros, en reconocimiento a las iniciativas que generen impacto positivo en el entorno

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 11 de noviembre de 2025, y toda la información, bases y formularios de inscripción están disponibles en la web de FGULEM en este enlace, así como en www.redtcue.es y www.fuescyl.com.