La ULE impartirá desde el 12 de noviembre una especialización sobre gestión y conservación del lobo ibérico

La vicerrectora de la ULE María José Vieira (derecha) y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, en la presentación del título sobre gestión y conservación del lobo ibérico. - ULE

LEÓN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) impartirá desde el próximo día 12 de noviembre el título de 'Especialista en Gestión y Conservación del Lobo Ibérico', que ofrece también la posibilidad de cursar dos de las partes que integran su programa en forma de microcredenciales independientes.

El título se ha presentado este jueves en un acto presidido por la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, que ha estado acompañada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz; la catedrática de Sanidad Animal de la ULE, Ana María Carvajal; la directora de comunicación de la consultora ambiental Ilex, Laura Yanes y Jesús Palacios, representante de Waves, entidad dedicada a la formación para la gestión y conservación de la vida silvestre.

La vicerrectora ha explicado que, aunque el título ya existía, ahora se retoma como forma de poner de manifiesto el compromiso de la ULE con una formación permanente, "exigente", rigurosa y, sobre todo, "muy conectada con las necesidades reales del territorio", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

María José Vieira ha afirmado que la gestión de la fauna silvestre exige actualmente un enfoque "claramente interdisciplinar", sustentado en la perspectiva 'One health', para lo que es preciso contar con profesionales capaces de integrar los conocimientos biológicos, ecológicos, veterinarios, jurídicos y socioeconómicos como actores "imprescindibles" para afrontar los retos actuales.

El título ofrece un enfoque innovador, con prácticas de campo y seguimiento del alumnado en todas las actividades y constituye un "ejemplo extraordinario" que aportar a la estrategia española de conservación y uso de la diversidad biológica, en convenio con la consultora ambiental Ilex. Además, la estructura de la titulación permite el acceso de personas graduadas o licenciadas, así como a quienes tengan otros perfiles más técnicos, a través de la formación en las dos microcredenciales.

UNA ESPECIE "EMBLEMÁTICA"

Por su parte, José Ángel Arranz ha insistido en el interés de la Junta en colaborar con la ULE en la gestión de una especie "tan emblemática" como el lobo ibérico, "muy compleja" y que requiere de profesionales que tengan una formación actualizada.

En este sentido, ha indicado que desde la Junta se aportarán equipos técnicos especializados, tanto en la gestión de lobo como en su seguimiento y marcaje, dado que la institución cuenta con "el mejor sistema de toda España" y también con centros como el del lobo o la reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra, donde se llevan a cabo "las mejores prácticas de gestión de esta especie".

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL DE 300 HORAS

El curso, que dará comienzo el viernes 12 de diciembre con una videoconferencia a las 16.20 horas, cuenta ya con 45 personas inscritas, aunque la matrícula permanecerá abierta hasta el inicio de las clases. En total se realizarán 300 horas de formación semipresencial, 22 unidades didácticas, evaluación continua (con dos pruebas tipo test) y será impartido por 40 profesores en la modalidad online. La parte presencial estará constituida por las pruebas de evaluación y prácticas, que tendrán lugar durante el mes de enero de 2026.

Las prácticas en campo, que son obligatorias, se realizarán sobre ejemplares vivos de lobo y permitirán visitar y realizar actividades en espacios naturales a los que no se podría acceder de otra forma.

MICROCREDENCIALES

Coincidiendo en el tiempo con el curso de especialización se impartirán las dos microcredenciales universitarias 'Ecología y Sanidad del Lobo Ibérico' y 'Gestión Sostenible y Conservación del Lobo Ibérico' si se cubre el mínimo número de alumnos necesario.

El precio de la matrícula para el título de especialista es de 470 euro, mientras que el de las microcredenciales es de 260 euros. Toda la información sobre el programa y la matrícula se puede consultar en la web www.ilexambiental.es.