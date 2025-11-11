La ULE impulsa la formación en análisis de datos, IA y ciberseguridad aplicada al tejido empresarial

Archivo - La Escuela de Igenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE ha acogido una formación en análisis de datos, IA y ciberseguridad aplicada al tejido empresarial. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha prestado un servicio formativo de análisis de datos, Inteligencia Artificial (IA) y ciberseguridad aplicada al tejido empresarial mediante un itinerario intensivo fundamentalmente práctico.

Con esta iniciativa, que se enmarca en las actuaciones impulsadas dentro del consorcio europeo DIGIS3, la ULE pretende reafirmar su compromiso con la modernización tecnológica del ecosistema productivo, al tiempo que promueve la adopción de soluciones digitales en organizaciones de sectores diversos.

El itinerario formativo se ha estructurado en cinco sesiones, con un enfoque eminentemente práctico y dirigido, en este caso, al personal de la empresa Hedisa. Cada sesión ha combinado breves exposiciones con ejercicios guiados y análisis de casos reales, con el objetivo de trasladar, de forma inmediata, metodologías de análisis de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial a la operativa diaria.

El programa ha sido impartido en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y ha contado con la participación del grupo de investigación Secomuci. El equipo docente ha estado integrado por José Aveleira Mata, José Alberto Benítez Andrades, Natalia Prieto Fernández, Martín Bayón Gutiérrez y Sergio Rubio Martín, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La institución universitaria avanza de este modo en la consolidación de su rol como un actor "estratégico" en la transformación digital promoviendo una capacitación aplicada que aporta resultados medibles y fortalece la competitividad empresarial en los ámbitos local, nacional e internacional.