La ULE inicia un curso "histórico" con la puesta en marcha de Medicina y el 97,42% de las plazas de grado ya cubiertas

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda) y el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, han dado a conocer los datos de matriculación del nuevo curso en la Facultad de Ciencias de la Salud. - ULE

LEÓN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) inicia este miércoles el curso académico 2026/2027 con uno de los principales hitos de su historia reciente, la puesta en marcha del grado en Medicina, y con un total de 2.533 matrículas de nuevo ingreso, lo que representa una ocupación del 97,42 por ciento de las 2.600 plazas de grado que oferta.

Estas cifras representan un incremento del 6,6 por ciento respecto a las mismas fechas del curso anterior, cuando se contabilizaron 2.377 nuevas matrículas, y que, según la Universidad de León, reflejan que su oferta académica resulta atractiva, responde a las expectativas de los estudiantes y está alineada con las necesidades y oportunidades del mercado laboral.

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que, acompañada del vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, ha dado a conocer los datos de matriculación del nuevo curso en la Facultad de Ciencias de la Salud, el centro que concentra el mayor número de estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de León, con 455 matrículas --el 17,5 por ciento del total--, más de la mitad en el Campus de Ponferrada. Por detrás se encuentra la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, con 433 matrículas, y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 352.

Del conjunto de la oferta de grado, un total de 30 titulaciones, el 64 por ciento, supera ya el 90 por ciento de las plazas ofertadas, una cifra que previsiblemente continuará en aumento durante las próximas semanas, dado que el periodo de matrícula permanece abierto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este sentido, la rectora ha puesto de manifiesto el buen comportamiento de matrícula del grado en Ciencias Gastronómicas, que en su tercer curso de implantación ha logrado rozar el lleno, con 19 de las 20 plazas ofertadas. Esta titulación, compartida con las universidades de Burgos y Valladolid, supone una apuesta por una formación especializada en un sector "estratégico" de la sociedad.

Asimismo, la rectora ha destacado el crecimiento de titulaciones como Ingeniería Minera y el doble grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal y del Medio Natural que se imparte en los campus de Vegazana y Ponferrada, que han duplicado la matrícula respecto al curso anterior.

PERFIL DEL NUEVO ALUMNADO

En cuanto al perfil del nuevo alumnado, el 58 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso son mujeres, con una mayor presencia en titulaciones como Trabajo Social, donde representan el 87 por ciento; Veterinaria, con un 79 por ciento; Educación, con un 78 por ciento y Ciencias de la Salud, con un 77 por ciento. En el lado opuesto se sitúan las escuelas de Minas e Ingenierías y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En lo que se refiere a la procedencia académica, 344 estudiantes de nuevo ingreso --el 13,6 por ciento-- acceden a la ULE desde ciclos formativos, lo que representa un aumento casi dos puntos respecto al curso anterior. Este perfil es relevante en titulaciones como Podología, Enfermería y Veterinaria, donde representa alrededor del 40 por ciento de las nuevas matrículas. Asimismo, este año 28 estudiantes empezarán su segunda titulación universitaria, 18 son mayores de 25 años, cinco de más de 45 y 25 de ellos presenta alguna diversidad funcional.

CIFRAS "VIVAS"

Estas cifras, según ha recordado el vicerrector de Actividad Académica, "están vivas", dado que el periodo de matrícula tanto de grado como de máster permanece abierto hasta mediados de octubre. En este sentido, Abad ha explicado que la Universidad continúa con la apertura de listas de admisión en aquellas titulaciones que todavía no han cubierto todas sus plazas, mientras que en las que cuentan con lista de espera los movimientos de matrícula pueden generar nuevas admisiones durante las próximas semanas.

El objetivo es que las titulaciones se mantengan dentro de una horquilla aproximada del 10 por ciento por encima o por debajo de las plazas ofertadas, de acuerdo con la capacidad de los centros y de los recursos docentes e instalaciones previstos para cada título.

Por último, ha defendido la conveniencia de avanzar hacia un sistema centralizado de admisión, que permita ordenar las preferencias de los estudiantes en un único proceso y facilite una planificación más realista de las plazas, los recursos y las capacidades de las universidades.

MÁSTER Y FORMACIÓN PERMANENTE

En cuanto a los estudios de máster, la ULE contabiliza actualmente 608 matrículas, lo que supone rozar el 50 por ciento de la oferta y mantenerse en línea con las cifras del curso académico anterior. El máster en Formación de Profesorado de ESO, Bachiller, FP e Idiomas es el que concentra una mayor demanda, con 150 matriculados, seguido del de Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud y del de Envejecimiento Saludable, ambos con 33.

A esta oferta, ha remarcado la rectora, se suma la apuesta de la Universidad de León por la formación permanente, a través de las microcredenciales universitarias, cuya oferta se mantiene en crecimiento y supera actualmente los 25 títulos, con propuestas vinculadas a ámbitos como la inteligencia artificial o las últimas técnicas en medicina podológica.

MEDICINA, UN PROYECTO "SÓLIDO Y PUNTERO"

Durante la rueda de prensa Nuria González rectora también ha recordado que la ULE comienza la actividad de Medicina con un proyecto académico "sólido, puntero y plenamente alineado con los estándares de calidad académicos y las exigencias de la profesión médica actual".

En este sentido, ha señalado que las obras de la sala de disección, cuya utilización está prevista para el segundo semestre, ya encaran su recta final, con la instalación actualmente de las cámaras de conservación y congelación, la estación de autopsia y las mesas para las prácticas del alumnado, además de la mesa virtual de disección, que permitirá combinar la disección tradicional con herramientas digitales de última generación.

Así, la ULE encara un nuevo curso académico "con ilusiones renovadas" y con el compromiso, según ha incidido la rectora, de avanzar en la generación de conocimiento, impulsar la investigación de vanguardia, favorecer la transferencia al tejido productivo y contribuir a mejorar las oportunidades de los egresados.