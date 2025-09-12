La ULE iniciará el curso 2025-2026 con 10.400 matrículas, el 94% de su oferta académica

La rectora de la ULE, Nuria González y el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, presentan el curso académico 2025-2026. - EUROPA PRESS

Enfermería concentra la mayor demanda y la ULE apuesta por el Grado en Geotecnologías y Topografía

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) iniciará el próximo día 25 de septiembre de manera oficial el curso académico 2025-2026 con 10.400 matrículas formalizadas, lo que supone un incremento del uno por ciento respecto al comienzo del curso anterior y representa el 94,1 por ciento de la oferta.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha presentado este viernes los datos del nuevo curso en un acto en el que ha estado acompañada por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad. Según ha explicado, los objetivos de esta nueva etapa se centran en ofrecer una educación de calidad, apostar por nuevas líneas de investigación de vanguardia, reforzar la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo y mejorar la empleabilidad.

"Afrontamos este curso con la confianza de que la experiencia que hemos ganado y las fuerzas renovadas nos van a permitir seguir construyendo una universidad más fuerte, más innovadora y cada vez más conectada con su entorno", ha destacado y ha agregado que dicha confianza se ve respaldada y reforzada por los datos de matrícula, que muestran una tendencia de crecimiento. "En el momento demográfico en que estamos es un síntoma de la buena salud con que goza nuestra Universidad", ha apuntado.

Nuria González ha detallado que la Universidad de León cuenta con un total de 2.377 de estudiantes de nuevo ingreso para una oferta total de 2.525 plazas, por lo que en estos momentos está cubierto el 94,1 por ciento de la oferta académica. No obstante, ha concretado que se trata de cifras provisionales que pueden variar a lo largo del próximo mes.

En todo caso, los actuales datos muestran un incremento del seis por ciento en cuanto a matriculaciones respecto a la cifra registrada al finalizar el curso académico 2024-2025. Ello, según ha indicado, es una señal de que la oferta formativa resulta atractiva, responde a las expectativas de los estudiantes y está muy alineada con el mercado laboral, ya que las tasas de empleabilidad son elevadas.

Por titulaciones, la mayor demanda se concentra de nuevo en los grados de Enfermería, Ingeniería Aeroespacial y Veterinaria. Enfermería, que se imparte en los campus de Vegazana y Ponferrada, es el que tiene un mayor número de matrículas de primer ingreso, con un total de 196.

La ULE está "especialmente satisfecha" con el incremento de estudiantes en el Grado de Ingeniería de la Energía, una titulación que crece año tras año, así como el doble Grado de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de la Energía y el Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática.

GEOTECNOLOGÍAS Y TOPOGRAFÍA.

Nuria González ha explicado que el Grado en Geotecnologías y Topografía es novedoso para el presente curso, después de haber llevado a cabo una actualización del plan de estudios del antiguo Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, y ha logrado incrementar la matriculación de manera significativa, a pesar de no cubrir todavía la oferta, lo que responde a que se trata de una titulación muy novedosa y quizá no muy conocida.

En este sentido, ha subrayado que Geotecnologías y Topografía representa estudios "de futuro", con un 100 por ciento de empleabilidad. El Grado combina técnicas "muy innovadoras" como la tecnología láser, la Inteligencia Artificial (IA), la realidad virtual o el pilotaje de drones, para dar respuesta a demandas actuales del sector. "Es una apuesta firme que hacemos por este Grado", ha resumido.

Por otra parte, la rectora de la ULE ha manifestado que 294 de los estudiantes de nuevo ingreso, un 12 por ciento, proceden de los ciclos formativos de FP y 18 alumnos cursan una segunda titulación universitaria.

ESTUDIOS DE MÁSTER.

En cuanto a los estudios de máster, las matrículas formalizadas alcanzan las 623 y cubren casi el 50 por ciento de la oferta, lo que representa un aumento respecto al inicio del curso anterior de 63 personas matriculadas, aunque ha puntualizado que el proceso sigue abierto, por lo que se prevé superar los 674 estudiantes matriculados el pasado curso académico.

El Máster en Formación del Profesorado es el que tiene una mayor demanda, con un total de 130 personas matriculadas actualmente, seguido del Máster en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud; el Máster en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida; el de Entrenamiento y Rendimiento Deportivo o el de Robótica e Inteligencia Artificial.

Nuria González ha concluido su intervención expresando que los datos aportados reflejan una tendencia positiva para la Universidad de León, consolidan la oferta académica y confirman la confianza que los estudiantes y sus familias depositan en la institución académica.