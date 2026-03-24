ULE, Junta y REE impulsan la formación en renovables y geoestrategia en el XI Campus de la Energía Eléctrica

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez Andrades (izquierda) y el director general de Energía y Minas y del EREN, Alfonso Arroyo (derecha), en la presentación del XI Campus de la Energía Eléctrica. - ULE

LEÓN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), la Junta y Red Eléctrica de España (REE) impulsan la formación en renovables y geoestrategia en el XI Campus de la Energía Eléctrica, que se desarrollará en la Escuela de Ingenieros de Minas de León desde el 29 de junio hasta el 3 de julio de 2026.

Se trata de una iniciativa organizada juntamente con el Ente Regional de la Energía (EREN) y REE que combina formación teórica y práctica dirigida a estudiantes universitarios y de ciclos formativos de toda Castilla y León, así como de otras comunidades autónomas y en la presente edición se incluye como novedad la participación de estudiantes internacionales.

Así lo ha señalado este martes el director general de Energía y Minas y del EREN, Alfonso Arroyo González, que ha destacado la importancia del campus como herramienta formativa y estratégica en el marco de una autonomía que es líder en generación energética renovable, con un 95 por ciento de la producción eléctrica procedente de estas fuentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Participar en el campus es una gran oportunidad para que los alumnos conozcan la teoría y la práctica del sector eléctrico, la dimensión geopolítica de la energía, y los avances en Inteligencia Artificial aplicados a la gestión de redes y sistemas energéticos", ha puntualizado.

Durante la presentación el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez Andrades, ha subrayado la implicación de la Universidad en esta iniciativa educativa que combina charlas de alto nivel con visitas técnicas a instalaciones reales y contacto directo con profesionales del sector.

Además, incluye manutención y alojamiento para los alumnos que vienen de fuera, lo que facilita que puedan aprovechar "al máximo" la experiencia. En este sentido, ha apuntado que se pondrá el acento en la dimensión estratégica, social y tecnológica de la energía que incluye la aplicación de la IA y la sostenibilidad.

Por último el delegado regional centro de REE, Roberto Arranz Cuesta, ha puesto de manifiesto la relevancia y continuidad de un programa que cumple once años y que ha evolucionado en paralelo a los cambios que ha vivido sector eléctrico y la transición energética para "seguir siendo un programa excepcional" y acercar a los estudiantes a las oportunidades profesionales del sector, ahora con alcance internacional".

CONTENIDO

Esta actividad educativa centrada en la energía, principalmente eléctrica, permite conocer diferentes cuestiones teóricas y prácticas relativas al sector energético, distintas fuentes de energías renovables y sus aplicaciones, así como la necesidad de las redes eléctricas inteligentes para dar respuesta a las demandas de la sociedad y las claves de un modelo energético sostenible.

Tendrán particular importancia en el contexto de la situación en Oriente Próximo las ponencias sobre geoestrategia de la energía y también se dedicarán horas lectivas a las aplicaciones de la IA en el sector eléctrico, a los novedosos proyectos energéticos en la Comunidad y a las oportunidades laborales en el sector.

Para complementar la parte de conferencias se realizarán además visitas técnicas a instalaciones relacionadas con la energía, dentro de Castilla y León. Como en otras ediciones, la formación correrá a cargo de una veintena de expertos entre los que se encuentran profesionales de Red Eléctrica, de la Dirección General de Energía y Minas y del EREN, docentes de distintas universidades y del Instituto Español de Estudios Estratégicos, así como de empresas que trabajan actualmente en el sector.

INSCRIPCIONES

La inscripción podrá realizarse desde el próximo día 6 de abril hasta el 19 de junio, a través de un formulario online que aparecerá en la propia web del campus (campusenergiacyl.es).

El campus contará con un máximo de aforo para la participación de 80 estudiantes, de modo exclusivo presencial, y existe un cupo de plazas de alojamiento para los alumnos que no residen en León. La organización también cubrirá la manutención al mediodía para todos los asistentes.