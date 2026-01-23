La ULE lanza dos cursos online para crear webs y e-commerce con WordPress

Archivo - Imagen de archivo del Campus de Ponferrada de la Universidad de León. - ULE - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

La Universidad de León (ULE) ha lanzado dos nuevos cursos de extensión universitaria diseñados para dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para crear, desde cero, páginas web y tiendas online mediante Wordpres, la plataforma más popular de gestión de contenidos y comercio electrónico.

Dirigidos a estudiantes, profesionales, emprendedores y cualquier persona interesada en mejorar sus competencias digitales, ambas formaciones se impartirán en modalidad online síncrona y ofrecen un número limitado de 18 plazas.

La primera de las propuestas, 'Crea tu web con WordPress: Nivel Básico', se desarrollará los próximos días 10 y 11 de febrero. Los asistentes, durante las 10,5 horas de duración del curso, abordarán desde cómo contratar un dominio y un hosting hasta la creación de contenidos para una web que aprenderán a crear desde cero.

La metodología combinará la teoría y la práctica con un ejercicio final que permitirá a los alumnos poner en marcha sus proyectos digitales. El coste de la matrícula, ya abierta, es de 25 euros para los estudiantes universitarios y de 50 para el resto de la población.

'Crea tu tienda online con WordPress', el segundo de los cursos, tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo, también en formato online síncrono, con el objetivo de enseñar a construir una tienda digital completa, incorporando productos, categorías y métodos de pago. La formación está organizada para que incluso quienes no tienen experiencia previa puedan implementar una tienda profesional.

Con estas iniciativas, en este caso respaldadas por la Cátedra ULEtech Circular y con financiación del Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta de Castilla y León, la ULE pretende facilitar el acceso a la formación digital, ofreciendo herramientas prácticas para el desarrollo profesional y el emprendimiento en un entorno cada vez más tecnológico.