La ULE llevará la ceremonia de 'Las Cabezadas' a un congreso internacional en Italia entre los días 4 y 7 de junio

El profesor Fernando de Arvizu, catedrático emérito del Historia del Derecho de la ULE, que llevará la ceremonia de 'Las Cabezadas' leonesas a un congreso internacional que se celebrará en Italia. - ULE

LEÓN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor Fernando de Arvizu, catedrático emérito del Historia del Derecho de la Universidad de León (ULE), llevará la ceremonia y tradición de 'Las Cabezadas' leonesas a un congreso internacional que se celebrará en Turín (Italia) entre los días 4 y 7 de junio.

Se trata de un encuentro académico que ha sido organizado por la Société d'Histoire du Droit, con sede en París, que se celebra anualmente y al que asisten historiadores del Derecho de relevancia reconocida en el ámbito europeo.

El profesor Arvizu es miembro de dicha Sociedad desde 1977, y en reconocimiento a su dilatada trayectoria, siempre que asiste preside una de las sesiones. Según ha explicado el catedrático, la edición de este año versará sobre la historia jurídica del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, ámbito en el que 'Las Cabezadas', como tradición histórico-jurídica multisecular, entran "por la puerta grande", pues no se tiene noticia en Europa de una ceremonia --en realidad un litigio-- que se celebre ininterrumpidamente desde 1158.

La 'Société d'Histoire du Droit' fue creada el 21 de octubre de 1913, con el objetivo de promover el conocimiento de los diferentes sistemas jurídicos en su dimensión histórica y geográfica, y reúne académicos de distintas nacionalidades que abordan el campo histórico con los métodos y los objetivos de investigación que les son propios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El punto de partida se encuentra en la lectura de las fuentes y en el análisis de su entorno cultural, conocimientos previos "indispensables" para el desarrollo del comentario jurídico con la ayuda del vocabulario y de los conceptos específicos del derecho. Se persigue situar los derechos actuales en su contexto, lo que implica remontar en el tiempo y ensanchar el espacio para identificar los orígenes de una institución, sus ramificaciones y su evolución.

Para ello se trabaja con un diálogo constante con las demás disciplinas, no solo jurídicas, sino también literarias o científicas como la historia, la arqueología, la antropología o la economía, que procuran un enriquecimiento mutuo y abren perspectivas fecundas.

DESDE 1158

Las Cabezadas es el nombre de una ceremonia civil y religiosa que se desarrolla en la ciudad de León desde 1158 el último domingo de abril, en fecha cercana a la festividad de San Isidoro, que se celebra el 26 de abril. El nombre proviene de las reverencias (tres por cada parte) realizadas con una inclinación exagerada que son ejecutadas por los representantes del Ayuntamiento, situados en la plaza de San Isidoro, y el Cabildo de la Real Colegiata y Basílica de San Isidoro, ubicados en el atrio de la Real Basílica.

Dichos gestos se efectúan al despedirse, tras la conclusión de los actos dialéctico y religioso que conforman esta popular fiesta. En las crónicas y archivos este evento figura como la Ceremonia del Foro u Oferta.