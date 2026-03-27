La ULE obtiene dos premios internacionales y se consolida como referente en innovación docente en Europa

Archivo - Sofía Blanco Moreno, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE, ha obtenido el 'Rising Star Award' de los Teaching Excellence Awards. - ULE - Archivo

Se alza con las categorías 'Rising Star Award' y 'Innovative Teaching Practice Award' de los Teaching Excellence Awards LEÓN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha obtenido dos premios internacionales en los Teaching Excellence Awards que reconoce las mejores prácticas de innovación educativa desarrolladas en las nueve universidades europeas que componen la alianza Eureca_PRO y, de este modo, se consolida como entidad "referente" en innovación docente en el ámbito europeo.

La convocatoria contó con más de un centenar de proyectos participantes y en ella la ULE obtuvo dos de los tres máximos galardones, por lo que destacó frente al resto de universidades socias europeas por su apuesta por metodologías docentes innovadoras y centradas en el estudiante.

Sofía Blanco Moreno, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE, se alzó con el premio 'Rising Star Award', un galardón que reconoce a docentes al inicio de su carrera académica que aplican prácticas educativas especialmente innovadoras y con impacto demostrado en el aprendizaje de los estudiantes dentro de la alianza europea Eureca-PRO.

El premio fue otorgado por su trabajo de transformación de la enseñanza del marketing mediante la integración de Inteligencia Artificial (IA) y técnicas de web scraping que permiten extraer grandes volúmenes de datos en contextos reales de mercado, lo que permite que el alumnado aprenda a analizar reputación online, comportamiento del consumidor y estrategias empresariales con herramientas tecnológicas actuales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este reconocimiento, según ha señalado la investigadora, representa "una oportunidad única" para visibilizar cómo las nuevas metodologías y tecnologías pueden integrarse de manera efectiva en la formación de los estudiantes. "La incorporación de Inteligencia Artificial y web scraping no se trata de un complemento, sino de un cambio de paradigma que vincula teoría y práctica, desarrollando competencias digitales y conciencia sobre sostenibilidad y ética en el marketing".

Por su parte, María Piedad Campelo Rodríguez, profesora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, obtuvo el premio 'Innovative Teaching Practice Award', que reconoce enfoques pedagógicos creativos que combinan distintas disciplinas y herramientas para mejorar los resultados de aprendizaje.

Su proyecto consiste en un ecosistema interdisciplinar que combina la ingeniería, el emprendimiento y el tejido productivo e involucra a antiguos estudiantes como mentores. Además, conecta la formación académica con desafíos reales del sector agrario y la cadena alimentaria.

"Mi metodología permite a los estudiantes de Ingeniería Agraria ver cómo sus aprendizajes impactan en la realidad profesional, vinculando teoría, proyectos prácticos y colaboración con antiguos alumnos como mentores", ha señalado la investigadora, que ha apuntado que ser reconocida a nivel europeo representa un impulso para continuar con la mejora de las metodologías en el aula.

La ULE también obtuvo dos menciones en los Teaching Excellence Awards. Por una parte, Carolina Blanco Fontao, de la Facultad de Filosofía y Letras, fue reconocida como subcampeona del 'Global Teaching Excellence Award' por su maestría en educación 'glocal', que conecta la sostenibilidad global con realidades socioeconómicas regionales y fomenta la conciencia intercultural de los estudiantes.

El listado de premiados lo completa el profesor Robert O'Dowd, también de la Facultad de Filosofía y Letras, subcampeón del 'Innovative Teaching Practice Award' por su enfoque pedagógico centrado en el estudiante, mediante la creación entornos de aprendizaje que fomentan el pensamiento crítico y la resolución de desafíos del mundo real.

Estos cuatro reconocimientos consolidan a la Universidad de León como referente europeo en innovación docente y reflejan el compromiso de sus docentes por ofrecer experiencias educativas de excelencia y relevancia práctica para el futuro profesional del alumnado.