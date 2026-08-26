La ULE publica una relectura crítica de la arquitectura de la Casa Botines de León y el Palacio Episcopal de Astorga

Archivo - Portada del libro 'Gaudí. Análisis arquitectónico del Palacio Episcopal de Astorga y de la Casa Botines de León', de Rodrigo Almonacid Canseco, publicado por la ULE. - ULE - Archivo

LEÓN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'Gaudí. Análisis arquitectónico del Palacio Episcopal de Astorga y de la Casa Botines de León', de Rodrigo Almonacid Canseco, que propone una relectura crítica de la obra de Antoni Gaudí centrada en los dos edificios leoneses.

Frente a la visión habitual que los relega a "obras menores", el estudio reivindica su valor dentro del conjunto arquitectónico del autor, y a través de un análisis "riguroso" de planos, materiales, formas y procesos constructivos, establece comparaciones con otras obras gaudinianas para "evidenciar continuidades y singularidades".

La investigación combina enfoque técnico e interpretación simbólica, para invitar a reconsiderar la relevancia histórica y arquitectónica de estos edificios desde una perspectiva "clara, objetiva y profundamente analítica de gran interés académico", según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, este libro plantea una "revisión crítica y fundamentada" de la obra de Antoni Gaudí a partir de dos proyectos "singularmente relevantes pero históricamente infravalorados dentro de su producción arquitectónica".

"Lejos" de la lectura tradicional que los sitúa como "piezas marginales o secundarias", la investigación propone "reinsertarlos" en el núcleo interpretativo de la trayectoria del arquitecto, con la defensa de su papel como "elementos clave" para comprender la evolución de su lenguaje constructivo, espacial y simbólico.

Ambas obras leonesas han quedado frecuentemente desplazadas, etiquetadas como "episodios menores" o encajadas sin matices en categorías como el neogótico, ha agregado la ULE, para subrayar que este libro "cuestiona" esa visión y propone un análisis que se apoya en la observación directa, el estudio de planos originales, documentación de obra y el examen de la materialidad constructiva.

El objetivo es "desplazar el discurso de lo interpretativo superficial hacia una comprensión arquitectónica basada en evidencias".

UNA MONOGRAFÍA QUE APORTA "CLARIDAD"

El resultado es una monografía que busca aportar "claridad y precisión" al estudio de los dos edificios, por lo que, más que ofrecer una lectura cerrada, el libro plantea una "invitación al análisis crítico".

De esta manera, propone al lector herramientas para reconsiderar el lugar que ocupan estas obras dentro del universo gaudiniano. En última instancia, se defiende una idea central: "comprender la arquitectura de Gaudí exige observar con atención sus evidencias materiales y espaciales, evitando clichés interpretativos y aproximaciones simplificadas que empobrecen su complejidad".

El libro es el volumen número seis de la colección titulada 'ArquitecturaS', tiene 232 páginas, su formato es de 21 centímetros, presenta numerosos planos y fotografías en color y en blanco y negro, y el diseño y maquetación son obra de David Aller Llameras.

Se puede adquirir por doce euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE, a través del siguiente enlace, https://publicaciones.unileon.es/product/gaudi-analisis-arqu... .