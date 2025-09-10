La ULE reconoce el triunfo de las subcampeonas europeas de balonmano y beca a 70 estudiantes por su excelencia deportiva

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, con las integrantes del equipo de balonmano femenino ULE. - ULE

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha llevado a cabo en el pabellón Hansi Rodríguez un acto de reconocimiento a las integrantes del equipo de balonmano femenino ULE tras alzarse con la plata el pasado mes de julio en el Campeonato Europeo Universitario, un evento en el que la institución académica ha señalado que ha otorgado becas a 70 estudiantes por su excelencia deportiva.

El acto ha estado presidido por la rectora de la Universidad de León, Nuria González, que ha calificado de "sobresaliente" la actuación realizada por las jugadoras bajo la dirección técnica de Leo Álvarez en Portugal, donde demostraron un nivel competitivo altísimo, "superando con carácter, esfuerzo y talento a rivales de la élite del balonmano universitario europeo".

"Estas jugadoras son capaces de todo. Convertiros en subcampeonas de Europa es fruto del compromiso, de la lucha y del espíritu de equipo, pero también de los valores que habéis demostrado dentro y fuera de la pista: disciplina, esfuerzo compartido y juego limpio", ha subrayado la rectora, que ha felicitado a las jugadoras, así como a todas las personas que han contribuido a hacer posible este logro.

Igualmente, el acto sirvió para felicitar a los 70 estudiantes beneficiarios de una de las becas de excelencia deportiva, así como a los 13 deportistas de alto nivel que han obtenido una beca de alojamiento en el Colegio Mayor de la Universidad. Todos ellos, ha destacado González, son "ejemplo" de que es posible compaginar rendimiento académico con la entrega y la pasión que exige la alta competición, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Cada una de estas becas es, ha explicado, una "muestra tangible" del compromiso de la Universidad de León con sus deportistas, con su formación y con su futuro. Además, ha ensalzado la promoción y la práctica del deporte como motores de crecimiento personal y académico.

MÁS DE 400 BECADOS EN 25 AÑOS.

En los últimos 25 años han sido más de 400 los jóvenes beneficiados por una beca de excelencia deportiva académica y más de 700 estudiantes han llevado el nombre de la Universidad de León a campeonatos de España Universitarios con más de 1.000 participaciones y con "excelentes" resultados.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, ha incidido en cómo el deporte forma parte de la "esencia" de la institución académica y de la formación superior, forjando caracteres que "perdurarán para toda la vida", con una inversión anual que supera los 200.000 euros.

Durante el acto se ha entregado un pin de la Universidad a cada los componentes del equipo femenino de balonmano que, a través de su capitana Cecilia, ha agradecido la confianza depositada en ellas para llevarlas al europeo y ha trasladado el orgullo de todas las jugadoras de representar a la ULE y llevar su nombre "a lo más alto".