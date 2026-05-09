La ULE reflexiona e impulsa el debate sobre la crisis ecosocial y los modelos alternativos de desarrollo - ULE

LEÓN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) celebra durante este mes la tercera edición del ciclo de conferencias-debate 'Crisis ecosocial, decrecimiento y cooperación: ¿continuismo o disrupción en el modelo de desarrollo?', una iniciativa que combina análisis, diálogo y participación en torno a los grandes retos sociales y ambientales contemporáneos.

Su objetivo es facilitar la comprensión de la crisis ecosocial y sus implicaciones socioeconómicas al prestar especial atención a los límites planetarios, la sostenibilidad y el papel de la cooperación y la acción colectiva en la construcción de alternativas.

Para ello, a lo largo de las diferentes sesiones se abordan propuestas vinculadas al decrecimiento, la agroecología, el comercio justo o los modelos de turismo alternativo en el medio rural, como el que centró la primera sesión celebrada esta misma semana a cargo del profesor de la Universidad de Sevilla Esteban Ruiz Ballesteros, especialista en antropología social y desarrollo rural.

La programación continuará este martes 12 de mayo con la conferencia 'Crisis de la agricultura petrolera: los nuevos comunes como alternativa', impartida por el profesor de Sociología Ángel Calle Collado, investigador en agrogeologia política, economías sociales y solidarias, sustentabilidad, bienes comunes y nuevos movimientos globales.

Posteriormente, el 19 de mayo, intervendrá Susana Barrera-Vilarmau, investigadora especializada en transiciones energéticas y geopolítica de la energía, con la ponencia 'Auge del biometano y colonialismo energético'.

El ciclo incluye además la proyección de los documentales 'Frutos amargos (The Pickers)', el 14 de mayo, y 'Alternativas que suman', el 28 de mayo, ambos acompañados de un coloquio posterior.

Como parte del programa, el 27 de mayo tendrá lugar una mesa redonda en torno a la cooperación internacional, el codesarrollo, la descolonización y el comercio justo, en la que participarán la concejala de Comercio del Ayuntamiento, Camino Orejas López; la jefa del Servicio de Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Castilla y León, Eva María Domínguez Sánchez; y Yunia de la Caridad Sánchez, de la asociación Mirando hacia el Futuro.

Las sesiones se desarrollan en formato presencial en el Teatro El Albéitar, con retransmisión en streaming, aunque el reconocimiento académico estará vinculado a la asistencia presencial. En el Campus de Ponferrada se habilitará además una sala para el seguimiento colectivo de las actividades.

La inscripción continúa abierta y puede realizarse a través de la plataforma de Extensión Universitaria de la Universidad de León. Las personas que completen el curso de forma presencial podrán solicitar el reconocimiento de un crédito ECTS.

La organización del ciclo corresponde al Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, en el marco del Programa de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), con el apoyo del Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la Universidad de León.