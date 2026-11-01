La ULE refuerza su colaboración con la FAO y amplía las oportunidades de formación internacional para su alumnado

Conferencia durante la Semana Mundial de Alimentación. - ULE

LEÓN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha reforzado sus vínculos e impulsado nuevas oportunidades de colaboración internacional en materia de alimentación, producción ganadera y sostenibilidad ambiental con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) durante la Semana Mundial de Alimentación.

Un año más, la investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL) y docente de la ULE, Eugenia Rendueles, ha participado en las jornadas de la Semana Mundial de Alimentación o 'World Food Forum' en Roma, según ha trasladado la universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su estancia, Rendueles ha mantenido reuniones con miembros de la Semana Mundial de Alimentación y profesionales de las divisiones de Producción Animal, así como de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO.

Uno de los aspectos más destacados de esta visita es el programa de voluntariado que la ULE desarrolla en colaboración con la FAO, una iniciativa que ofrece a sus alumnos la oportunidad de complementar su formación académica con una experiencia internacional en este organismo de referencia mundial.

Actualmente, participan en este programa un estudiante del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, destinado en la oficina de la FAO en Tailandia, y una estudiante del grado en Veterinaria, que realiza su estancia en la División de Producción Animal de la organización, en Roma. Además, está prevista la próxima incorporación de una tercera estudiante a las oficinas del World Food Forum, también en Roma.

En esta ocasión, Eugenia Rendueles se ha reunido con la estudiante de último curso de Veterinaria, Carmen Gail de la Peña, y ha realizado un seguimiento de su estancia, conocer de primera mano su experiencia y acompañarla durante su periodo de formación internacional.

Asimismo, la investigadora ha asistido a diversas mesas redondas y talleres o 'workshops' celebrados en el marco de la Semana Mundial de la Alimentación, un foro internacional que reúne a representantes institucionales, investigadores, profesionales y jóvenes para debatir sobre los principales desafíos de los sistemas alimentarios y avanzar hacia un futuro más sostenible.

Con estos encuentros, la ULE ha intercambiado experiencias y explorado oportunidades de colaboración en ámbitos relacionados con los sistemas agroalimentarios sostenibles, la producción ganadera y los retos ambientales.